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Perbedaannya begitu besar hingga terkadang sulit percaya bahwa Gerry Cardinale yang membeli Milan melalui dana investasi Red Bird pada 31 Agustus 2022 adalah orang yang sama dengan sosok yang berhenti di gerbang Milanello untuk berbicara kepada para wartawan menjelang derbi. Sebelum 25 Mei lalu, ketika seluruh jajaran manajemen dan pelatih Allegri dipecat secara mendadak, pemilik Milan itu sudah lama tidak terlihat di Milan. Ketidakhadirannya secara fisik otomatis dipandang oleh seluruh suporter Milan sebagai tanda bahwa ia juga tidak terlibat dalam pengelolaan klub. Pandangan yang berkembang adalah bahwa pemilik klub berdiam di kantor mereka di Amerika dan tidak tertarik mengelola klub, sehingga hampir seluruh urusan diserahkan kepada manajemen. Sepenuhnya tanpa batasan, dengan Furlani menempati posisi yang nyaris menyerupai pemegang kekuasaan penuh.

Pengelolaan yang sangat bercorak Amerika itu memicu perselisihan internal, insiden pembangkangan yang nyaris tidak masuk akal, serangan terhadap pemilik klub yang disampaikan oleh sejumlah staf humas, serta finis di posisi kedelapan dan kelima setelah tim berada di sekitar dua besar klasemen sepanjang sebagian besar musim. Pada Januari lalu, Cardinale sudah menyadari bahwa jarangnya ia hadir secara langsung merupakan kesalahan. Begitu pula jaraknya dari media Italia, yang seharusnya bisa ia gunakan untuk menjelaskan proyek dan ambisinya. Dalam empat tahun, Cardinale belum pernah memberikan wawancara langsung secara tatap muka kepada media Italia mana pun. Ia hanya berbicara kepada kantor berita asing dalam acara-acara keuangan.

Tanggal 24 dan 25 Mei menjadi masa perombakan besar dan pembicaraan awal untuk mencoba memulai kembali. Pada 26 Juni, pertemuan untuk membahas bursa transfer digelar di Casa Milan bersama jajaran manajemen baru. Klub tidak memiliki direktur olahraga, sementara CEO Calvelli jauh lebih berfokus pada keuangan dan urusan korporasi klub, tanpa merasa harus menangani negosiasi transfer secara langsung.

Sejak saat itu, Cardinale sangat memperhatikan upaya menghadirkan kembali simbol-simbol masa lalu, identitas Milan, dan makna klub tersebut. Pemandangan sang pemilik menyambut pelatih baru, Amorim, di pelataran yang sama di Milanello, tempat para presiden, pelatih, dan pemain legendaris pernah melintas, memiliki nilai simbolis yang kuat tentang rasa memiliki. Momen itu dirancang hingga ke detailnya, bukan terjadi secara kebetulan. Sejak saat itu pula, ia mengadakan seluruh rapat strategi klub di Casa Milan, bukan lagi di hotel. Langkah itu juga dimaksudkan untuk menunjukkan pengelolaan klub yang lebih bercorak Italia sekaligus menghindari kesan bahwa sang pemilik adalah tamu di rumahnya sendiri. Ia adalah pemilik klub yang nyaris menitikkan air mata setelah kemenangan dalam derbi melawan Inter dan selalu mengatakan hal yang tepat pada saat yang tepat di depan kamera.

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Janji pertamanya untuk lebih sering hadir telah ditepati, bahkan melampaui ekspektasi paling sederhana. Begitu pula janji untuk menjalankan aktivitas transfer yang ambisius: filosofi Cardinale sepenuhnya berbeda dari filosofi Furlani, yang menilai lebih baik merekrut lima pemain masing-masing seharga 20 juta daripada satu pemain seharga 100 juta. Orang nomor satu di Red Bird itu menghabiskan 175 juta, tetapi hanya untuk tiga pemain: Gila, Ramos, dan Moreira. Tujuannya jelas dan ambisius: melanjutkan langkah tersebut pada Januari dan musim panas mendatang. Nama Endrick dan Tresoldi membuat para suporter berani bermimpi. Para suporter pun membutuhkan mimpi itu.

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Janji ketiganya adalah membangun jajaran manajemen yang lebih kuat dan berkelas dunia: kedatangan Krosche memenuhi janji tersebut. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport pada November 2026, Cardinale menjelaskan bahwa dengan sebutan "Berlusconi 2.0", ia tidak bermaksud membandingkan dirinya secara langsung dengan Silvio Berlusconi. Ia merujuk pada transformasi klub yang mendalam dan bertahan lama, seraya menegaskan kembali komitmennya untuk tidak pernah menjual Milan. Pembentukan perusahaan induk baru, Milan Sports & Entertainment, untuk menyatukan investasi olahraga dan hiburan di Milan jelas sejalan dengan arah tersebut.

Karena itulah, istilah Cardinale 2.0 layak digunakan untuk menggambarkan era baru Red Bird yang membawa gelombang antusiasme dan energi. Sebagian besar suporter, termasuk mereka yang sejak lama paling menentangnya, mulai mengubah pandangan terhadap Cardinale karena melihat niatnya membangun hubungan atas dasar kepercayaan. Ia berusaha menemukan kembali identitas Milan yang sempat memudar seiring waktu. Jamuan makan malam bersama para legenda Milan menjelang derbi menjadi upaya nyata lainnya yang berhasil.

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Tentu saja, perasaan baru yang tumbuh bersama ini baru akan benar-benar terwujud jika target olahraga tercapai. Cardinale ingin meraih gelar Serie A secara konsisten dan membangun kembali masa depan yang gemilang di Liga Champions. Namun, kemenangan hanyalah puncak dari proyek yang dibangun klub, termasuk saat menghadapi kekalahan. Prosesnya pun patut dihargai dan dinikmati. Itulah yang mulai dilakukan para suporter Milan.

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