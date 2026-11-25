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Di tengah hujan deras, Milan berkumpul di Milanello pagi ini untuk menjalani latihan terakhir sebelum berangkat ke Athena pada awal siang. Besok malam, mereka akan menghadapi tuan rumah Olympiacos di Stadio Geōrgios Karaiskakīs .

Fikayo Tomori, yang absen dalam pertandingan melawan Bologna akibat cedera otot fleksor paha kanan, telah kembali berlatih penuh bersama tim. Bek asal Inggris itu akan masuk skuad untuk lawatan Liga Europa dan siap membantu tim pada babak kedua.

Setelah Luka Modric dan Strahinja Pavlovic, Milan kehilangan satu pemain lagi menjelang pertandingan besok melawan Olympiacos. Francesco Camarda tidak mengikuti sesi latihan sehari sebelum pertandingan: pemain didikan akademi Milan itu mengalami masalah pergelangan kaki dan diperkirakan tidak masuk skuad untuk lawatan ke Athena menghadapi Olympiacos.

Dengan demikian, daftar terbaru pemain Milan yang tidak tersedia adalah Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, P. Terracciano, Modric, Pavlovic, dan Camarda. Ruben Amorim pun tidak memiliki penyerang murni sebagai alternatif bagi Goncalo Ramos, meski Alphadjo Cisse

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Milan tidak boleh melakukan kesalahan saat menghadapi Olympiacos agar perjalanan mereka di Liga Europa tidak semakin terancam setelah awal yang buruk, dengan tiga kekalahan dalam empat pertandingan pertama. Cardinale dan pelatih asal Portugal itu telah menyatakan dengan jelas ambisi mereka untuk terus melaju di kompetisi Eropa, sehingga persiapan sebaik mungkin untuk pertandingan ini menjadi keharusan.

Pertandingan berikutnya OLY Europa League 12.45 MIL Tonton

Sebelas pemain terbaik yang tersedia akan diturunkan, meski banyak pemain penting absen. Maignan kembali menjaga gawang setelah menjalani skorsing satu pertandingan akibat kartu merah yang diterimanya di Bournemouth. Lini belakang dengan empat pemain akan diisi Gila di kanan, De Winter yang selalu tampil berduet dengan Diawara, serta Bartesaghi yang lebih diunggulkan daripada Estupinan untuk mengisi sisi kiri. Di lini tengah, Jashari akan mengatur permainan, didampingi Musah dan Rabiot. Keraguan terbesar ada pada trio penyerang dan siapa yang akan mendukung Ramos: Cisse diperkirakan bermain menggantikan Pulisic, dengan Moreira di sisi lainnya.