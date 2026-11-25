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Di tengah hujan deras, Milan berkumpul di Milanello pagi ini untuk menjalani latihan terakhir sebelum berangkat ke Athena pada awal sore. Besok malam, mereka akan menghadapi tuan rumah Olympiacos di Stadio Geōrgios Karaiskakīs .

Fikayo Tomori, yang absen saat menghadapi Bologna akibat cedera otot paha belakang kanan, telah kembali berlatih penuh bersama tim. Bek asal Inggris itu akan masuk skuad untuk laga tandang Liga Europa dan siap membantu tim pada babak kedua.

Setelah Luka Modric dan Strahinja Pavlovic, Milan kembali kehilangan seorang pemain menjelang pertandingan besok melawan Olympiacos. Francesco Camarda tidak mengikuti latihan sehari sebelum pertandingan. Pemain binaan akademi Milan itu mengalami masalah pergelangan kaki dan diperkirakan tidak masuk skuad untuk laga tandang melawan Olympiacos di Athena.

Berikut daftar terbaru pemain Milan yang tidak tersedia: Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, P. Terracciano, Modric, Pavlovic, dan Camarda. Dengan demikian, Ruben Amorim tidak memiliki penyerang murni sebagai alternatif bagi Goncalo Ramos, meskipun Alphadjo Cisse

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Milan tidak boleh melakukan kesalahan saat menghadapi Olympiacos agar peluang mereka di Liga Europa tidak terganggu setelah awal yang buruk, dengan tiga kekalahan dalam empat pertandingan pertama. Cardinale dan pelatih asal Portugal itu telah menyatakan dengan jelas ambisi mereka untuk melaju lebih jauh di kompetisi Eropa tersebut. Karena itu, pertandingan ini harus dipersiapkan sebaik mungkin.

Pertandingan berikutnya OLY Europa League 12.45 MIL Tonton

Milan akan menurunkan sebelas pemain terbaik yang tersedia di tengah banyaknya pemain penting yang absen. Maignan kembali mengawal gawang setelah menjalani skorsing satu pertandingan akibat kartu merah yang diterimanya di Bournemouth. Dalam formasi empat bek, Gila akan bermain di kanan, De Winter yang selalu tampil berduet dengan Diawara, sementara Bartesaghi lebih diunggulkan daripada Estupinan untuk mengisi sisi kiri. Di lini tengah, Jashari akan mengatur permainan, didampingi Musah dan Rabiot. Keraguan terbesar ada pada trio penyerang, terutama siapa yang akan mendukung Ramos: Cisse diperkirakan bermain menggantikan Pulisic, dengan Moreira di sisi berlawanan.