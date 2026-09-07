Milan, Bergomi mempertanyakan peran gelandang serang yang dirancang Amorim untuk Rabiot: "? Dia pemain yang kuat, tetapi dia butuh ruang, lapangan, memulai sedikit lebih dari belakang"

Salah satu bahan refleksi yang ditinggalkan Juventus-Milan juga terkait peran Rabiot: gelandang Prancis itu, yang kondisi fisiknya belum maksimal, tidak meyakinkan saat dimainkan sebagai trequartista. Beppe Bergomi, pundit Sky, menyampaikan pendapatnya dalam program Sky Calcio Club - L'Originale: "Rabiot harus bermain di sana? Dia pemain kuat, tetapi dia butuh ruang, lapangan, sedikit bermain dari lini yang lebih belakang. Sampai sekarang dia bermain di babak kedua, membalikkan jalannya pertandingan. Dan hari ini juga pergantian pemain berujung pada gol. Saya mengharapkan lebih dari Milan, tetapi perlu ditekankan bahwa ini adalah sebuah tim."