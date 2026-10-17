Milan berupaya mendatangkan Nicolo Tresoldi, striker Club Brugge, di tengah ketertarikan Gerry Cardinale, presiden Rossoneri, untuk merekrutnya, terutama karena pemain itu merupakan pendukung klub asal Lombardia tersebut, setelah ia mencetak hat-trick di Liga Champions Eropa melawan Inter Milan, juara bertahan Serie A Italia.

Jaringan media Italia "Calciomercato" mengungkapkan bahwa Cardinale ingin membawa striker muda itu ke Milan, dengan memanfaatkan kecintaannya yang terbuka terhadap warna merah-hitam, setelah ia mencetak hat-trick ke gawang Inter Milan di Stadion San Siro, dalam pertemuan kedua tim di Liga Champions Eropa pada Selasa malam.

Ketertarikan Milan kepada pemain ini bukan baru muncul belakangan, sebab manajemen klub telah lama memantau perkembangannya dan juga memiliki banyak laporan mengenai dirinya.

Cardinale sangat memahami nilai teknis striker muda tersebut, sehingga ia meminta para pejabat yang menangani urusan transfer untuk terus memantau perkembangan komunikasi dengan pihak-pihak di sekitar pemain.

Presiden grup RedBird itu ingin selalu mendapatkan informasi terbaru soal masa depan sang pemain, sebagai persiapan untuk bergerak merekrutnya pada bursa transfer musim dingin atau pada musim panas mendatang.

Situasi saat ini

Perlu dicatat bahwa Tresoldi lahir pada tahun 2004 dan terikat kontrak dengan Club Brugge hingga Juni 2029, setelah klub Belgia itu menolak tawaran dari Roma senilai 35 juta euro pada Agustus lalu.

Pada saat yang sama, nilai pasar striker tersebut meningkat menjadi lebih dari 50 juta euro, setelah ia mencetak 32 gol dalam 69 pertandingan bersama klub-klubnya, selain mencetak 16 gol dalam 27 pertandingan bersama tim nasional Jerman U-21.

Ketertarikan terhadap pemain ini tidak hanya datang dari Milan, sebab beberapa klub bersaing untuk mendapatkannya, di antaranya Arsenal dan Barcelona, Atletico Madrid, Bayern Munchen, dan Tottenham, selain Inter Milan sendiri.

Seperti diakui ayahnya, Emanuele, mantan bek kanan Atalanta, kecintaan Tresoldi pada warna Milan bisa menjadi faktor penting dalam menentukan masa depannya, serta mendorong Club Brugge untuk bernegosiasi dengan klub Italia tersebut, seperti yang terjadi dalam transfer gelandang Swiss, Ardon Jashari, pada musim panas 2025.



