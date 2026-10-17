Milan berupaya mendatangkan Nicolo Tresoldi, striker Club Brugge, di tengah ketertarikan Gerry Cardinale, presiden Rossoneri, untuk merekrutnya, terutama karena pemain itu merupakan pendukung klub Lombardia tersebut, setelah ia mencetak hat-trick di Liga Champions Eropa melawan Inter Milan, juara Liga Italia.

Jaringan media Italia "Calciomercato" mengungkap bahwa Cardinale ingin membawa striker muda itu ke Milan, dengan memanfaatkan kecintaannya yang terbuka terhadap warna merah-hitam, setelah ia melesakkan hat-trick ke gawang Inter Milan di Stadion San Siro, dalam pertemuan kedua tim di Liga Champions Eropa pada Selasa malam.

Ketertarikan Milan kepada pemain ini bukan baru muncul belakangan, sebab manajemen klub telah memantau perkembangannya sejak lama, dan juga memiliki banyak laporan mengenai dirinya.

Cardinale sangat memahami nilai teknis striker muda tersebut, karena itu ia meminta para pejabat yang menangani urusan transfer untuk terus mengikuti perkembangan komunikasi dengan lingkaran orang-orang di sekitar pemain.

Presiden grup RedBird itu ingin selalu mendapat informasi terkini soal masa depan si pemain, sebagai persiapan untuk bergerak merekrutnya pada bursa transfer musim dingin atau pada musim panas mendatang.

Situasi saat ini

Perlu dicatat bahwa Tresoldi lahir pada 2004, dan terikat kontrak dengan Club Brugge hingga Juni 2029, setelah klub Belgia itu menolak tawaran dari Roma sebesar 35 juta euro pada Agustus lalu.

Pada saat yang sama, nilai pasar striker tersebut naik menjadi lebih dari 50 juta euro, setelah ia mencetak 32 gol dalam 69 pertandingan bersama klub-klubnya, selain mencatatkan 16 gol dalam 27 laga bersama timnas Jerman U-21.

Ketertarikan terhadap pemain ini tidak terbatas pada Milan, sebab beberapa klub bersaing untuk merekrutnya, di antaranya Arsenal dan Barcelona serta Atletico Madrid, Bayern Munchen, dan Tottenham, selain Inter Milan sendiri.

Sebagaimana diakui ayahnya, Emanuele, mantan bek kanan Atalanta, kecintaan Tresoldi terhadap warna Milan bisa menjadi faktor penting dalam menentukan masa depannya, dan mendorong Club Brugge untuk bernegosiasi dengan klub Italia itu, seperti yang terjadi dalam transfer gelandang Swiss Ardon Jashari pada musim panas 2025.



