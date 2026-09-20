Milan meraih kemenangan besar atas tamunya, Lecce, dengan skor 3-0, pada Minggu malam, dalam penutup pekan kelima Liga Italia, untuk kembali ke jalur kemenangan setelah imbang di dua laga terakhirnya.

Milan mendominasi pertandingan sejak awal, di tengah penampilan Lecce yang jelas menurun, tim yang kesulitan membangun serangan dan kehilangan solusi ofensif, sementara tuan rumah menguasai bola dengan persentase mencapai 73%, dan kiper mereka, Mike Maignan, tidak menghadapi ancaman berarti, hanya melakukan satu penyelamatan sepanjang laga.

Christian Pulisic membuka keunggulan bagi Milan pada menit ke-14, setelah memanfaatkan umpan terobosan matang dari Strahinja Pavlovic, hingga berhasil mencetak gol pertamanya musim ini.

Milan terus memaksakan tempo permainannya setelah gol tersebut, dan mempertahankan keunggulan hingga menit ke-61, ketika Adrien Rabiot menambah gol kedua usai kombinasi dengan Gonzalo Ramos, memberikan timnya keunggulan yang nyaman sebelum Diego Moreira memastikan hasil laga secara final.

Diego Moreira mencetak gol ketiga pada menit ke-73 dengan tembakan indah, menegaskan superioritas Milan dan memastikan kemenangan tanpa kesulitan berarti.

Lecce gagal menciptakan ancaman nyata ke gawang Milan, kecuali sebuah peluang pada menit ke-65 yang saat itu diselamatkan oleh Pervis Estupiñán tepat pada waktunya, sehingga tuan rumah tak memberi peluang yang nyaris memperkecil ketertinggalan bagi lawannya.

Dengan kemenangan ini, Milan mempertahankan catatan tanpa kekalahan di Liga Italia musim ini, dan menambah poinnya menjadi 11 untuk naik ke peringkat kelima klasemen, memulihkan sebagian kepercayaan dirinya setelah kekalahan dari Benfica dengan dua gol tanpa balas di Liga Europa pada pertengahan pekan.