Milan, apakah Anda melihat Athekame? Start super pemain Prancis itu bersama Lyon asuhan Fonseca

Malam besar bagi Athekame. Dalam kemenangan telak 4-0 Lyon atas Rennes, penampilan bek sayap Swiss itu sangat menonjol sebagai protagonis utama, dengan gol untuk mengubah skor sementara menjadi 3-0 serta banyak akselerasi di sepanjang sisi lapangannya. Fonseca jelas menjadi bagian fundamental di balik start musim luar biasa sang pemain Swiss itu (2 gol dan 1 assist dalam 5 pertandingan), dan chemistry di antara keduanya praktis terbentuk secara otomatis.





Klub Prancis itu pun tersenyum karena bisa menikmati perkembangan pesat seorang pemain: intuisi pada musim panas lalu mulai memberikan hasil yang diharapkan. Lalu bagaimana dengan AC Milan? Tentu ada kepuasan dari klub tersebut atas perkembangan pemain Swiss U-21 itu, begitu pula dengan formula yang tidak mencantumkan opsi pembelian. Keputusan untuk melepasnya menuju pengalaman baru diambil langsung oleh Amorim dengan persetujuan penuh dari Cardinale untuk mengosongkan tempat dalam daftar skuad.



