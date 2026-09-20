Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1083569387.jpgPRESSE SPORTS
Diterjemahkan oleh

Milan, apakah Anda melihat Athekame? Start super pemain Prancis itu bersama Lyon asuhan Fonseca

AC Milan

Bek Swiss Athekame meninggalkan AC Milan musim panas lalu untuk pindah ke Lyon dengan status pinjaman murni

Malam besar bagi Athekame. Dalam kemenangan telak 4-0 Lyon atas Rennes, penampilan bek sayap Swiss itu sangat menonjol sebagai protagonis utama, dengan gol untuk mengubah skor sementara menjadi 3-0 serta banyak akselerasi di sepanjang sisi lapangannya. Fonseca jelas menjadi bagian fundamental di balik start musim luar biasa sang pemain Swiss itu (2 gol dan 1 assist dalam 5 pertandingan), dan chemistry di antara keduanya praktis terbentuk secara otomatis.


Klub Prancis itu pun tersenyum karena bisa menikmati perkembangan pesat seorang pemain: intuisi pada musim panas lalu mulai memberikan hasil yang diharapkan. Lalu bagaimana dengan AC Milan? Tentu ada kepuasan dari klub tersebut atas perkembangan pemain Swiss U-21 itu, begitu pula dengan formula yang tidak mencantumkan opsi pembelian. Keputusan untuk melepasnya menuju pengalaman baru diambil langsung oleh Amorim dengan persetujuan penuh dari Cardinale untuk mengosongkan tempat dalam daftar skuad.


Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google