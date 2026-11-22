Bagikan Ikuti GOAL di Google

Sosok utama di balik kemenangan besar dan meyakinkan Milan atas Frosinone jelas Adrien Rabiot. Pemain asal Prancis itu bukan hanya penggerak tim di lapangan, tetapi juga panutan bagi seluruh skuad.

Iklan

Si Duca, julukan yang ia sendiri usulkan kepada para suporter, telah mendesak seluruh tim untuk meningkatkan mentalitas dan konsentrasi setelah bermain imbang melawan Sassuolo di Reggio Emilia. Sejak saat itu, AC Milan meningkatkan performa dengan memenangi 5 dari 6 pertandingan (satu-satunya kekalahan terjadi melawan Bologna ketika mantan pemain Marseille itu absen karena cedera).

Perbaikan paling signifikan justru terlihat dari sisi mental: menghadapi Frosinone yang gigih dan tak mau berkompromi, AC Milan menunjukkan kekompakan dan hasrat menang yang sungguh luar biasa. Mereka mampu bangkit setelah kesalahan bersama yang berujung pada gol Masini, dan terlebih lagi, mampu mengatasi tekanan dari hasil para pesaing langsung. Sebelum Pairetto meniup peluit awal, semuanya telah menang, mulai dari Como dan Juventus hingga Napoli, Lazio, serta Roma. Tidak buruk.

Namun, di luar keindahan aksi-aksi teknik dalam pertandingan yang seru, seperti umpan vertikal Modric untuk gol pertama atau sentuhan lembut Pulisic pada gol kelima, setidaknya ada empat momen lain dari laga itu yang akan membuat Amorim membusungkan dada.

Yang pertama adalah gol perdana Jashari bersama AC Milan, yang disertai keputusan jitu pelatih asal Portugal itu untuk mengalihkan tugas mengawal Ghedjemis dari Bartesaghi kepada Musah.

Iklan Iklan

Yang kedua adalah selebrasi Ramos setelah penantian panjang: gol ketiganya di liga, semuanya tercipta di San Siro. Pemain asal Portugal itu menegaskan bahwa semakin sering ia menerima bola di sepertiga akhir lapangan, semakin besar peluangnya untuk membuat perbedaan.

Momen ketiga jelas menjadi milik Pulisic: Captain America kembali menemukan kekuatan supernya setelah memperpanjang kontrak. Ia banyak mencetak gol sekaligus menciptakan peluang bagi rekan-rekannya.

Moreira memiliki pemahaman alami dengan pemain asal Amerika itu karena keduanya berbicara dalam bahasa sepakbola yang sama. Saat mantan pemain Strasbourg itu mulai menggiring bola, seisi San Siro dibuat berdiri: ia menjadi faktor kunci bagi AC Milan. Berkat kualitas dan konsistensinya, Diego pantas menjadi pusat perhatian.