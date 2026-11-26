Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Kemenangan penting lewat kebangkitan yang mengesankan. Milan sempat terancam kalah di Yunani saat menghadapi Olympiacos, tetapi akhirnya bisa merayakan kemenangan berkat talenta dan gol-gol Hutchinson, Cisse, Pulisic, serta Morera. Berikut analisis Amorim seusai pertandingan kepada Sky:

Apakah babak kedua ini mengubah perjalanan kalian di Liga Europa musim ini?

“Itu pasti mengubah masa depan kami. Kami bermain baik pada babak kedua, tetapi kembali membuat banyak kesalahan dan harus berkembang. Namun, banyak pemain kami telah kembali. Ini malam yang positif.”

Akhir pertandingan yang penuh kejutan:

Iklan Iklan

“Tentu lebih baik mengakhiri pertandingan seperti ini, dengan kemenangan. Masih banyak yang harus kami lakukan untuk menjadi tim yang sangat kuat, tetapi semangat itu ada. Ini awal dari sesuatu.”

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya CGL Serie A 14.45 MIL

Apakah ini selalu soal mental?

“Menurut saya, ini masalah terbesar: fokus pada detail kecil seperti bola mati, menjaga gawang, dan aksi yang harus dilakukan. Itu terbentuk seiring waktu dan

Iklan

pengalaman

. Aspek teknis memang penting, tetapi konsentrasi adalah yang terpenting. Sulit bermain secara fisik setiap tiga hari, tetapi lebih sulit lagi untuk selalu menghadapi tekanan bahwa kami harus menang.”

Iklan

Tentang Hutchinson:

“Saya selalu mengharapkan itu darinya. Dia punya potensi untuk melakukan jauh lebih banyak. Dia berbakat, seperti pemain lain di tim ini. Itu bukan kejutan, dia sangat berbakat. Mentalitaslah yang menentukan.”

Iklan

Bagaimana Anda menjelaskan serangan balik yang kalian hadapi?

“Kami kehilangan bola tanpa mendapat tekanan saat berusaha mengalirkannya. Kami membiarkan Jashari sendirian untuk membangun serangan, dengan empat pemain kami berada di belakang para gelandang mereka. Saat menguasai bola, kami menyerahkannya begitu saja tanpa mendapat tekanan. Koni (De Winter, red.) terkadang mengirim bola ke area yang berada di bawah tekanan, padahal dia seharusnya membawa bola. Dia bertanggung jawab untuk mendorong tim maju dan memimpin kami saat membangun serangan dari belakang. Kami justru masuk ke area tempat mereka melakukan tekanan.”

Iklan

Kemenangan pertama kalian musim ini setelah tertinggal:

“Menurut saya, ini perasaan yang menyenangkan. Jika melihat pertandingan melawan Benfica, kami punya beberapa peluang. Kami menciptakan lebih banyak peluang dibandingkan hari ini. Untuk percaya bahwa kami bisa melakukannya, kami harus melihatnya sendiri. Hari ini kami melihat bahwa kami bisa mengejar ketertinggalan dua gol dan menang 4-2. Rasa

Iklan

percaya diri

kami akan meningkat.”