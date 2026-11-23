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Amorim selalu berbicara langsung, jelas, dan tanpa basa-basi di depan kamera. Cara berkomunikasinya terasa menyegarkan dibandingkan dengan situasi pada umumnya. Seusai pertandingan melawan Frosinone, pelatih asal Portugal itu tidak mengelak ketika ditanya tentang nama yang terus dikaitkan dengan bursa transfer Milan: "Goncalo Inacio? Dia pemain hebat. Saya sangat senang pernah bekerja dengannya. Kami punya Pavlovic. Diawara masih sangat muda, tetapi ia menunjukkan perkembangan positif." Pernyataan itu disampaikannya kepada stasiun televisi Portugal, Sport Tv.

Situs stasiun televisi Portugal itu menambahkan bahwa Amorim mengatakan Milan akan berfokus memperkuat posisi lain. Inacio merupakan pemain yang diincar pelatih Milan itu, yang sejak musim panas lalu telah menempatkannya sebagai salah satu pilihan utama untuk memperkuat lini bek tengah. Pada hari terakhir bursa transfer, Milan dan Sporting Lisbon hampir mencapai kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian, sebelum klub Portugal itu berubah pikiran beberapa menit menjelang penutupan bursa. Kedua pihak kembali berdialog. Sporting bersedia melepas Inacio pada Januari, tetapi hanya jika menerima tawaran yang benar-benar besar. Seberapa besar? Sekitar 35/40 juta euro. Milan telah mencatat angka itu, tetapi mengambil waktu untuk mempertimbangkannya. Inacio berkaki dominan kiri seperti Pavlovic, yang berkat sikap dan penampilannya di lapangan kini mendapat kepercayaan penuh dari Amorim. Diawara, yang bisa bermain di sisi kiri jantung pertahanan, juga terus berkembang. Karena itu, klub yang bermarkas di Via Aldo Rossi tersebut mungkin akan memusatkan upaya untuk mendatangkan bek sayap ketimbang bek tengah, mengingat Gabbia juga akan kembali antara akhir Desember dan awal Januari.

Mazraoui menjadi nama yang patut diperhatikan dalam beberapa hari ke depan. Hubungannya dengan Amorim sangat baik sejak keduanya bekerja bersama di Manchester United. Sementara itu, sejauh ini belum banyak konfirmasi mengenai kemungkinan kembalinya pemain Portugal, Dalot, ke Milan. Namanya mencuat beberapa hari lalu.