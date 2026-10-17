Milan, Amorim punya dua keraguan soal susunan pemain jelang menghadapi Atalanta: Bartesaghi dan Moreira jadi kandidat terdepan

Ruben Amorim memimpin sesi latihan hari ini sebagai persiapan menghadapi Atalanta besok sore pukul 18.00 di San Siro. Tiga pemain akan absen: Pietro Terracciano, Alexis Saelemaekers, dan Matteo Gabbia.





Chukwueze berlatih dengan baik bersama tim dan berpeluang menjadi starter. Ia bersaing dengan Moreira, yang lebih diunggulkan. Di lini belakang, Gila kembali menempati sisi kanan, dengan De Winter dan Pavlovic sebagai duet bek tengah. Di sisi kiri, Bartesaghi unggul dalam persaingan dengan Estupinan. Di lini tengah, duet utama Modric-Rabiot akan bermain, sementara Cisse dan Pulisic mendukung Ramos.