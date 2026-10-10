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Milan, Amorim mencoret Pietro Terracciano: inilah yang akan menjadi kiper ketiga di belakang Maignan dan Torriani

AC Milan

Pietro Terracciano juga masuk daftar pemain yang absen untuk AC Milan, selain Alexis Saelemaekers yang sebelumnya sudah diketahui: pemain muda Bouye dipanggil

Bukan hanya pemain Belgia  Alexis Saelemaekers yang akan absen untuk Sassuolo-Milan yang dijadwalkan besok pukul 18.00 di Mapei Stadium: Ruben Amorim juga harus kehilangan kiper ketiga Pietro Terracciano.


Menggantikan eks Fiorentina Ruben Amorim memanggil

pemain muda

kelahiran 2008 Leo Bouyer yang dengan demikian akan berperan sebagai kiper ketiga di belakang pemain muda lainnya Lorenzo Torriani. Seperti diketahui,  Pervis Estupinan juga sudah pulih dan memang berangkat bersama rekan-rekannya serta akan

Pertandingan berikutnya
SAS

SAS

Serie A

11 Okt 2026

MIL

MIL

tersedia

bagi pelatih asal Portugal itu.

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