Bukan hanya pemain Belgia Alexis Saelemaekers yang akan absen untuk Sassuolo-Milan yang dijadwalkan besok pukul 18.00 di Mapei Stadium: Ruben Amorim juga harus kehilangan kiper ketiga Pietro Terracciano.





Menggantikan eks Fiorentina Ruben Amorim memanggil

pemain muda

kelahiran 2008 Leo Bouyer yang dengan demikian akan berperan sebagai kiper ketiga di belakang pemain muda lainnya Lorenzo Torriani. Seperti diketahui, Pervis Estupinan juga sudah pulih dan memang berangkat bersama rekan-rekannya serta akan

Pertandingan berikutnya SAS Serie A 12.00 MIL

tersedia

bagi pelatih asal Portugal itu.