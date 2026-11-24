Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Bukan hanya penyerang. Milan akan bergerak di bursa transfer Januari untuk memperkuat beberapa posisi. Pemilik Milan, Gerry Cardinale, berniat menyempurnakan skuad yang membutuhkan tambahan pemain agar Ruben Amorim memiliki lebih banyak pilihan. Saat ini, para pemain yang dianggap sebagai pelapis belum tampil setara dengan pemain inti. Untuk melaju sejauh mungkin di Coppa Italia dan Liga Europa, serta finis di empat besar liga (gelar Serie A bukan target, tetapi tetap menjadi impian), kualitas pemain pelapis harus ditingkatkan.

Di lini depan, seperti disebutkan, pilihan utama adalah Endrick dari Real Madrid. Ia tetap masuk rencana Milan meski mengalami masalah otot saat melawan Celta Vigo pada akhir pekan, yang akan membuatnya absen selama dua hingga tiga pekan ke depan. Kedua pihak telah bekerja selama beberapa hari, dan Milan mungkin mengajukan tawaran resmi pertama kepada Real Madrid sebelum pertengahan Desember. Roma juga sangat berminat pada pemain Brasil itu dan ingin meminjamnya, sementara Milan mengupayakan transfer permanen, paling jauh dengan klausul pembelian kembali bernilai sangat tinggi bagi Madrid, yang masih belum yakin untuk melepas kendali atas sang pemain.

Sembari menunggu pengumuman resmi kedatangan Markus Krösche dari Eintracht Frankfurt sebagai Head of Football, Milan juga tengah mencari bek kiri baru. Saat ini belum ada satu nama yang menjadi kandidat terkuat. Ini masih tahap pertimbangan dan penilaian untuk menentukan kebutuhan tim serta peluang yang tersedia di bursa transfer. Milan tidak harus mencari pemain dengan nama besar, melainkan sosok yang cocok dengan gagasan sepakbola pelatih asal Portugal tersebut.

Pervis Estupinan kemungkinan besar akan hengkang dan memiliki peminat di Spanyol. Kepergiannya akan membuka satu tempat di skuad, yang bisa diisi oleh Noussair Mazraoui, pemain sayap asal Maroko dengan paspor Belanda yang kontraknya di Manchester United berakhir pada 2028. Saat ini masih terlalu dini untuk mengetahui apakah ia akan masuk rencana pelatih baru, Pochettino. Jika tidak, ia akan pergi pada Januari. Amorim sangat mengaguminya dan telah membicarakan sang pemain dengan pihak yang mengurus transfer.

Iklan Iklan

Pemain lain yang kontraknya berakhir dalam satu setengah tahun adalah Alejandro Balde, yang ingin dijual Barcelona pada Januari setelah upaya mereka pada musim panas tidak membuahkan hasil. Agennya, Jorge Mendes, telah menawarkannya kepada sejumlah klub, termasuk klub-klub Italia dan Milan, yang masih memasukkannya dalam daftar kandidat. Musim ini, ia hanya mencatatkan lima penampilan dengan total 125 menit di La Liga dan Liga Champions. Jika ingin bermain, ia harus bersedia meninggalkan Barcelona.

Pertandingan berikutnya OLY Europa League 12.45 MIL

Hingga kini, opsi dari Serie A juga belum bisa dikesampingkan. Di liga Italia, Milan tertarik kepada Gabriele Calvani, bek tengah Frosinone berusia 22 tahun yang juga bisa bermain sebagai bek sayap, tetapi dimiliki Genoa (pembicaraan mengenai Comotto dengan klub tersebut masih berlangsung), serta Juan Miranda, yang sedang merundingkan perpanjangan kontrak dengan Bologna, dengan kontraknya saat ini berakhir pada 2028. Calvani akan menjadi tambahan penting untuk daftar pemain Italia, tetapi kemampuannya di level tertinggi masih perlu dibuktikan. Miranda sudah lama diminati dan memiliki pengalaman, termasuk di level internasional. Karena itu, biaya transfernya melebihi 15 juta euro.