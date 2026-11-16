Milan, Abate ingin membawa anak didiknya Camarda ke Torino: informasi telah diminta, respons Milan

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Torino telah meminta informasi mengenai masa depan Francesco Camarda. Penyerang muda Milan yang menjadi penyerang tengah tim U-21 itu akan pindah dengan status pinjaman pada Januari. Keputusan tersebut diambil beberapa hari lalu untuk memberi penyerang muda Italia itu lebih banyak kesempatan bermain, berkembang, dan menunjukkan potensinya pada paruh kedua musim.

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Kabar yang diangkat kembali pagi ini oleh Tuttosport. kini mendapat konfirmasi. Abate menjadi salah satu pendukung utama opsi ini karena ia sangat mengenal pemain kelahiran 2008 itu, setelah pernah melatihnya di tim Primavera Milan: bersama-sama mereka mencapai final Youth League.

"Camarda sedang mengalami masa sulit secara psikologis. Dia anak yang sensitif. Dia pemain hebat. Dalam sepakbola di level tinggi, tekanan selalu ada, tetapi saya terus mengatakan kepadanya bahwa dia bagus karena itu memang benar. Dia juga pantas mencetak gol ke gawang Prancis", kata pelatih timnas U-21 Silvio Baldini, sesaat setelah kemenangan terakhir tim U-21. Kata-kata yang tepat untuk seorang talenta yang tentu tidak bisa merasa tenang dengan minimnya kesempatan bermain yang diberikan Amorim kepadanya di Milan. Kini klub dari Via Aldo Rossi ingin meminjamkannya pada Januari agar ia mendapat lebih banyak kesempatan bermain di tempat lain dan bisa terus berkembang. Torino akan menawarkan Kulenovic di bursa transfer pada Januari dan tidak memiliki kepastian mengenai kondisi fisik Zapata. Karena itulah, mereka ingin menambah Camarda untuk melengkapi Simeone dan Adams.