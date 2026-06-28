"Mila yang Baru".. Deretan angka bersejarah bagi Mahrez setelah mencetak dua gol di Austria

Riyad Mahrez kembali menorehkan jejak dalam sejarah sepak bola Aljazair, setelah mencetak dua gol untuk timnas negaranya dalam pertandingan yang menegangkan yang berakhir imbang (3-3) melawan Austria, Minggu pagi waktu Greenwich, pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Mahrez kini menjadi pemain pertama dalam sejarah Aljazair yang mencetak 11 gol di turnamen besar, dengan 9 gol di Piala Afrika dan dua gol di Piala Dunia.

Baca juga

Direktur Federasi Sepak Bola Austria: Mungkin Kami Akan Imbang dengan Aljazair... dan Skandal Gijón dari Masa Lalu

Jari kaki mengubah segalanya.. Apa kata media Australia tentang laga melawan Mesir?

Kapten “Pejuang Gurun” ini juga menjadi pemain Aljazair kedua yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia, setelah Saleh Assad yang mencatatkan prestasi serupa saat melawan Chili di Piala Dunia 1982, ketika Aljazair menang (3-2).

Mahrez, yang berusia 35 tahun dan 4 bulan, kini menjadi pemain Afrika tertua kedua yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia, di belakang legenda Kamerun Roger Milla, yang mencatatkan prestasi ini dua kali selama Piala Dunia 1990, saat usianya 38 tahun, menurut situs "stats foot" Prancis.

Dengan hasil imbang antara Aljazair dan Austria, kedua tim lolos bersama ke babak 32 besar Piala Dunia 2026; tim Aljazair akan menghadapi Swiss, sementara tim Eropa tersebut akan berhadapan dengan Spanyol.



