Mikos Gouka: “Dengan tawaran ini, Feyenoord kemungkinan besar harus menjual Read”

The Nottingham Post telah menerbitkan artikel mendalam tentang Givairo Read dan untuk itu mewawancarai jurnalis Algemeen Dagblad, Mikos Gouka. Pemain Feyenoord tersebut menarik minat Nottingham Forest, sehingga Gouka ditanyai mengenai pemain muda tersebut.

Pada hari Kamis, Feyenoord menerima tawaran untuk Read. Menurut Feyenoord Transfermarkt yang biasanya memiliki informasi terpercaya, tawaran tersebut sebesar 25 juta euro, namun pihak Feyenoord langsung menolaknya.

Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Forest mengajukan tawaran sebesar 17,5 juta euro. Menurut pakar transfer tersebut, Nottingham Forest akan kembali dengan tawaran baru.

Feyenoord tampaknya bersikap teguh dan menginginkan sekitar tiga puluh juta euro. “Mereka bersikap tegas, tetapi kesepakatan masih mungkin tercapai,” kata Gouka kepada media Inggris tersebut. “Robert Eenhoorn dan Dévy Rigaux menerapkan kebijakan yang ketat: memaksimalkan pendapatan transfer alih-alih menjual pemain terlalu dini.”

Klub asal Rotterdam itu mengharapkan tawaran baru yang lebih baik dari Forest. “Jika ada tawaran yang mendekati 25 hingga 30 juta euro, Feyenoord kemungkinan besar akan terpaksa menjualnya,” kata pengamat Feyenoord tersebut.

Read tampaknya akan hengkang pada musim panas ini, namun awal pekan ini ia menyatakan tetap membuka semua opsi. Hal itu juga diakui oleh Gouka. “Read tentu saja terbuka untuk transfer.”

Bek kanan ini sudah cukup lama menarik minat klub-klub luar negeri. Paris FC sempat mencoba merekrut Read musim dingin lalu, tetapi ia saat itu memilih untuk tetap bertahan lebih lama di Feyenoord. Bayern München dan Manchester City tampaknya juga tertarik pada bek berbakat ini, meskipun belum jelas seberapa serius minat tersebut saat ini.