Mikel Merino memberikan saran kepada wasit dalam final Piala Dunia melawan Argentina: 'Perhatikan hal itu'

Mikel Merino menantikan final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina. Hal itu diungkapkan gelandang tim Spanyol tersebut pada konferensi pers Jumat lalu, di mana tentu saja banyak dibahas mengenai cara menghentikan Lionel Messi.

Pada hari Minggu nanti, Spanyol akan tampil di final Piala Dunia untuk kedua kalinya sepanjang sejarah. Dan lawannya bukanlah sembarang tim: Argentina, juara dunia bertahan yang dipimpin oleh Lionel Messi.

Menurut Merino, menetralkan Messi akan menjadi ‘tantangan yang sangat besar’. “Final ini adalah tantangan yang sangat besar, motivasi yang luar biasa bagi saya dan seluruh tim,” kata Merino.

“Fakta bahwa kami bisa bermain melawan tim seperti Argentina, yang pernah menjuarai Piala Dunia, membuat pertandingan ini semakin penting. Saya sangat senang bisa mengalami momen ini.”

“Saya sangat percaya diri. Setiap kali saya masuk ke lapangan, saya yakin bisa membuat perbedaan bagi tim. Namun sejujurnya, siapa pun pahlawannya, yang terpenting adalah tim pada akhirnya menang. Jika Anda memenangkan gelar, itu milik semua orang, bukan hanya milik starting eleven.”

Merino sendiri telah tampil dalam ketujuh pertandingan yang dilakoni Spanyol di Piala Dunia ini. Ia juga mencetak gol dalam babak 16 besar melawan Portugal (kemenangan 0-1) dan semifinal melawan Belgia (kemenangan 1-2).

Menjelang final, ia pun memberikan saran untuk wasit Slavko Vincic. “Wasit harus memperhatikan intensitas dan frekuensi tekel serta pelanggaran. Semakin cepat bola berputar di antara kami, semakin sedikit waktu yang dimiliki lawan untuk melakukan pelanggaran.”