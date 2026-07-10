Mikel Merino kembali menjadi pahlawan kemenangan dan membawa Spanyol ke babak semifinal

Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia. Dalam pertandingan yang menegangkan, tim asuhan pelatih Luis de la Fuente berhasil mengalahkan Belgia (2-1) berkat gol-gol dari Fabián Ruiz dan Mikel Merino. Spanyol akan menghadapi Prancis pada Selasa pukul 21.00 waktu Belanda di AT&T Stadium, Arlington.

Bahkan sebelum pertandingan dimulai, Belgia harus menghadapi pukulan telak. Youri Tielemans mengalami cedera saat pemanasan, dibawa oleh salah satu dokter ke ruang ganti, dan tidak kembali lagi. Hans Vanaken menggantikannya. Kevin De Bruyne dan Jérémy Doku kembali masuk ke dalam susunan pemain inti Belgia. Di pihak Spanyol, hanya ada satu perubahan: Ruiz menggantikan Pedri di lini tengah.

Kedua tim memulai pertandingan dengan hati-hati. Seperti yang diperkirakan, Spanyol banyak menguasai bola, namun pada fase awal mereka hampir tidak mampu mengubah keunggulan tersebut menjadi peluang yang matang. Belgia terutama mengandalkan serangan balik yang dipimpin antara lain oleh Doku, namun tim asuhan pelatih Rudi Garcia pun pada awalnya tidak benar-benar mampu menembus pertahanan Spanyol.

Setelah hampir setengah jam, gol pembuka akhirnya tercipta untuk tim Spanyol. Melalui sayap kanan, Pedro Porro mengoper bola ke Dani Olmo yang tidak terkawal, namun tendangannya berhasil ditepis oleh Thibaut Courtois. Pada bola pantul, Ruiz dengan cepat menyambar bola di tengah kerumunan untuk mencetak gol: 1-0.

Menjelang akhir babak pertama, Belgia mencetak gol secara tiba-tiba. Dari peluang nyata pertama dalam pertandingan ini, Charles De Ketelaere dengan cerdik menyundul umpan silang terukur dari De Bruyne ke gawang. Dengan gol tersebut, penyerang dadakan ini mengakhiri puasa kebobolan Spanyol yang telah berlangsung selama 649 menit.

Setelah jeda, alur pertandingan berubah drastis. Spanyol tampak sedikit terguncang sementara Belgia semakin mendominasi permainan. Kedua tim berusaha mencari keunggulan dan menciptakan peluang, di mana baik Courtois maupun Unai Simón harus menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

Pada menit ke-71, Belgia kembali mendapat pukulan telak. Courtois terpaksa ditarik keluar dengan air mata berlinang setelah sebelumnya memegangi paha kirinya. Kiper tersebut digantikan oleh Senne Lammens, yang langsung menghadapi fase yang sangat berat, di mana Spanyol mencium peluang.

Di menit-menit akhir, pertandingan berubah menjadi permainan catur strategis, di mana Spanyol semakin gencar mengendalikan permainan. Belgia terus terdesak ke belakang, namun tampaknya mampu bertahan di bawah tekanan yang semakin meningkat. Namun, di menit-menit akhir, semuanya tetap berantakan. Tendangan jarak jauh dari Pau Cubarsí tidak dapat diantisipasi dengan baik oleh Lammens, kemudian Mikel Merino bereaksi dengan sigap dan mencetak gol dari bola pantul: 2-1.

Dengan demikian, Merino kembali dinobatkan sebagai penentu kemenangan bagi Spanyol. Ia juga telah menjadi penentu di babak 16 besar, saat mencetak gol 0-1 pada masa tambahan waktu melawan Portugal. Berkat kemenangan ini, tim asuhan De la Fuente kini bersiap menghadapi semifinal yang sangat berat melawan Prancis.