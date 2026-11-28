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Mikel Arteta menegaskan Arsenal siap bergerak pada bursa transfer Januari jika peluang yang tepat muncul. Pelatih Arsenal itu ingin memperkuat opsi di lini serang agar sang juara bertahan dapat mempertahankan keunggulannya di puncak klasemen Liga Primer.

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Masalah di lini serang memicu ketertarikan pada Nusa

Meski unggul enam poin di puncak klasemen Liga Primer, lini depan Arsenal mendapat sorotan. Arsenal baru mencetak 17 gol di liga musim ini, jumlah paling sedikit di antara tim-tim enam besar, dan penyelesaian akhir yang buruk terbukti merugikan dalam sepekan terakhir saat menghadapi Newcastle dan Borussia Dortmund.

Kedalaman skuad di lini serang berkurang pada musim panas setelah Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, dan Leandro Trossard hengkang, sementara Christos Tzolis menjadi satu-satunya pemain yang didatangkan untuk memperkuat lini tersebut. Untuk mengatasi kekurangan itu, klub dikabarkan memantau winger RB Leipzig Antonio Nusa menjelang bursa transfer musim dingin.

Arteta membela rekam jejak transfer musim dingin Arsenal

Arsenal belum merekrut pemain pada pertengahan musim sejak 2023, ketika Jorginho, Trossard, dan Jakub Kiwior bergabung dengan skuad. Namun, Arteta menepis anggapan bahwa klub berpuas diri ketika tidak banyak bergerak pada bursa transfer musim dingin. Ia menegaskan Arsenal tetap mencermati peluang merekrut pemain yang dapat meningkatkan kualitas tim.

“Kami selalu sangat aktif di bursa transfer, terutama ketika menghadapi masalah tertentu,” kata Arteta. “Apakah kami berhasil menuntaskan kesepakatan? Terkadang tidak. Jadi, kami akan melihat apakah ada peluang dan sesuatu yang kami yakini akan membawa perubahan bagi tim.”

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Komunikasi rutin dengan Kroenke di balik layar

Perencanaan strategis untuk bursa transfer mendatang sudah berjalan. Meski salah satu ketua klub, Josh Kroenke, diperkirakan akan berada di London pekan depan, Arteta mengatakan komunikasi rutin melalui telepon membuat para pengambil keputusan di klub tetap sejalan.

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“Kami tidak menunggu sampai bertatap muka untuk membicarakan hal-hal ini,” kata Arteta mengenai perjalanan Kroenke ke London. “Itulah sebabnya sekarang kami punya telepon yang hebat. Kami bisa terus berkomunikasi. Namun, selalu menyenangkan ketika dia berada di sini. Rasanya berbeda. Anda bisa menghabiskan waktu bersama, dan menyenangkan juga untuk mengetahui bagaimana keadaannya. Dia akan berada di sini.”

Pertemuan penting di London menanti petinggi Arsenal

Kedatangan Kroenke di London pekan depan akan mempertemukannya dengan Arteta dan jajaran petinggi klub, dengan rencana transfer Januari menjadi salah satu agenda utama. Meski persiapan awal sudah dilakukan dari jarak jauh, pembicaraan tersebut akan menentukan langkah Arsenal terkait potensi perekrutan pemain incaran seperti Nusa ketika bursa transfer dibuka.