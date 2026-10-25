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Arsenal FC v Everton - Premier League 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Mikel Arteta Ungkap Gabriel Magalhaes Sempat Dikhawatirkan Cedera Sebelum Tampil Heroik Saat Arsenal Kalahkan Everton

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Mikel Arteta mengakui Arsenal benar-benar khawatir Gabriel Magalhaes mengalami cedera serius beberapa saat sebelum ia mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Everton. Bek asal Brasil itu membutuhkan penanganan medis intensif, tetapi menunjukkan ketangguhan luar biasa untuk tetap bermain dan membantu memastikan hasil penting di Liga Primer Inggris.

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Arsenal kalahkan Everton untuk samai poin pemuncak klasemen

Arsenal menyamai perolehan poin pemuncak klasemen Liga Primer Inggris, Manchester City, setelah meraih kemenangan penting 2-0 atas Everton. Ezri Konsa membuka skor saat pertandingan baru berjalan tujuh menit dan membawa Arsenal unggul cepat.

Everton memiliki beberapa peluang untuk menyamakan kedudukan, tetapi Thierno Barry dan Kiernan Dewsbury-Hall menyia-nyiakan kesempatan terbaik mereka. Kegagalan memanfaatkan peluang itu pada akhirnya membuat Arsenal tetap mengendalikan pertandingan.

Kemenangan Arsenal akhirnya dipastikan pada menit ke-68. Gabriel menyambut umpan silang Ben Whitre dan mengarahkan bola ke sudut bawah gawang, sekaligus menandai penampilannya yang ke-200 untuk klub dengan apik.

Arteta akui sempat sangat khawatir Gabriel cedera

Meski mencapai tonggak tersebut, Gabriel nyaris harus mengakhiri pertandingannya lebih awal. Pada awal babak kedua, pemain timnas Brasil itu terkapar dan tampak sangat kesakitan setelah meregangkan tubuh untuk membuang bola.

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Staf medis bergegas masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan, sementara Arteta mulai menyiapkan pemain pengganti untuk menggantikan bek tengah itu. Namun, Gabriel mampu mengatasi masalah tersebut dan bersikeras untuk kembali bermain. Arteta memuji bek tersebut setelah pertandingan, tetapi mengakui bahwa tanda-tanda awal insiden itu membuatnya sangat khawatir di pinggir lapangan.

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“Insiden itu benar-benar mengkhawatirkan,” jelas Arteta kepada Match of the Day. “Kami tahu Gabi dan betapa tangguh serta kuatnya dia, dan sepertinya dia baik-baik saja.”

Puji mentalitas elite skuad

Perubahan cepat dari ancaman cedera yang bisa mengakhiri pertandingannya hingga mencetak gol penentu menunjukkan kekuatan mental skuad yang luar biasa. Arteta memanfaatkan momen itu untuk menyoroti komitmen sang bek terhadap tim.

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“Dia adalah contoh nyata dari apa yang saya maksud ketika berbicara tentang mentalitas tim,” kata Arteta dalam konferensi pers seusai pertandingan. “Mentalitas tim adalah mentalitas para pemain. Dan dia adalah contoh yang sangat baik. Kami semua takut, bukan hanya karena cara dia terjatuh, tetapi juga karena reaksi para pemain yang berada di dekatnya. Dia langsung mengatakan ingin melanjutkan pertandingan, lalu mencetak gol yang membantu kami menang.”

Alihkan fokus ke Piala Liga Inggris

Setelah mengamankan tiga poin di Liga Primer Inggris, Arsenal kini dapat memantau kondisi Gabriel dengan saksama dalam beberapa hari ke depan. Staf medis akan mengawasi kondisi sang bek untuk memastikan gerakan meregangkan tubuh yang canggung itu tidak menyebabkan dampak berkepanjangan. Jadwal pertandingan padat Arsenal berlanjut dengan laga piala domestik yang segera tiba. Skuad akan kembali ke lapangan pada Selasa malam untuk menghadapi Fleetwood Town, tim yang tengah kesulitan di League Two, pada putaran keempat Piala Liga Inggris.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo