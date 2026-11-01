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Mikel Arteta memuji semangat tim Arsenal asuhannya setelah kemenangan 1-0 atas Liverpool mengakhiri penantian 14 tahun untuk meraih kemenangan Premier League di Anfield. Kai Havertz mencetak satu-satunya gol pada Minggu, hanya empat hari setelah Arsenal disingkirkan Fleetwood Town dari Carabao Cup. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa mengalahkan Liverpool di kandangnya sendiri merupakan alasan ia menjalani pekerjaan ini.

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Arteta sangat bangga dengan kemenangan di Anfield

Berbicara kepada Sky Sports, Arteta mengatakan: "Saya sangat bangga. Sudah 14 tahun, itu waktu yang lama. Saya yakin hari ini kami membuat semua orang yang terkait dengan klub ini sangat bangga. Bukan hanya karena kemenangan ini, tetapi juga cara kami meraihnya dan semangat yang kami tunjukkan. Terutama mengingat apa yang terjadi empat hari lalu, ketika kami kalah dan tersingkir dari kompetisi piala melawan tim yang seharusnya bisa kami kalahkan. Itulah sisi ajaib dari sepakbola. Permainan ini bisa membawa Anda ke titik yang sangat buruk, tetapi empat hari kemudian Anda punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar-benar bersejarah, dan kami berhasil melakukannya."

Ketika ditanya apa arti hasil itu baginya sebagai manajer, ia menambahkan: "Saya sangat bangga; ini adalah sesuatu yang ingin Anda capai. Itulah tantangan dan misi yang ingin Anda tuntaskan. Saya menyukainya ketika itu adalah sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak kami lakukan. Begitu pula saat bertandang ke markas Chelsea dan Manchester United. Mampu mengalahkan mereka semua adalah tujuan dan motivasi kami, alasan kami melakukan apa yang kami lakukan."

Kekalahan dari Fleetwood memacu Arsenal

Arteta mengatakan kepada BBC Match of the Day bahwa tersingkir dari kompetisi piala memberi skuadnya motivasi baru: "Ini terutama untuk semua orang yang terkait dengan klub sepakbola ini. Empat belas tahun tanpa kemenangan di sini adalah waktu yang lama. Setelah kekalahan dari Fleetwood beberapa hari lalu, kami mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan dan itu akan memberi kami semangat, rasa lapar, serta keyakinan baru untuk datang ke sini dan melakukannya. Apa yang dilakukan tim di sini hari ini sungguh luar biasa."

Ia juga menjelaskan bagaimana Arsenal mengatasi ancaman serangan balik Liverpool: "Pertandingan bisa berubah arah dengan sangat cepat. Dengan cara mereka menyerang, mereka bisa melancarkan serangan vertikal bahkan dari sapuan atau lemparan ke dalam yang buruk. Itulah kualitas yang mereka miliki. Anda harus siap untuk segera bereaksi, dengan area sepanjang 60 meter yang harus dijaga dan empat atau lima pemain berlari masuk ke kotak penalti Anda. Kami membahas itu dan mencurahkan segalanya dalam situasi-situasi tersebut, terkadang dengan kualitas yang lebih baik, terkadang tidak sebaik itu, dan kami menciptakan kekacauan kami sendiri."

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Rice dipuji, Arteta enggan menanggapi klaim penalti terkait Isak

Arteta secara khusus memuji Declan Rice, yang menyiapkan gol kemenangan Havertz lewat umpan silang mendatar setelah melakukan pergerakan overlap: "Bukan hanya itu. Pertama-tama, pergerakannya untuk mengenali ruang yang terbuka dan melakukan overlap, ketepatan waktunya dalam memainkan situasi dua lawan satu dengan cara yang tepat, serta kedatangannya dari sisi jauh yang terus-menerus menempatkannya di ruang yang tepat, adalah hal-hal yang telah kami bahas."

Ia mengakui Arsenal juga diuntungkan keberuntungan pada beberapa kesempatan: "Kami juga punya unsur keberuntungan dan kualitas pada momen-momen yang tepat untuk menyulitkan mereka." Ketika ditanya tentang tuntutan penalti Liverpool saat Jurrien Timber menarik baju Alexander Isak, Arteta menjawab: "Tidak, saya belum melihatnya."

Apa selanjutnya bagi Arsenal?

Kemenangan itu membuat Arsenal unggul tiga poin di puncak klasemen Liga Primer Inggris, tetapi Arteta enggan larut dalam euforia: "Hari ini masih terlalu dini. Mari nikmati kemenangan luar biasa ini bersama para pemain dan staf, lalu besok kami mulai bersiap untuk laga besar lainnya di Praha."