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Mikel Arteta tak bisa menyembunyikan kekagumannya kepada Viktor Gyokeres setelah sang striker mencetak gol istimewa dalam laga Liga Champions antara Arsenal dan Borussia Dortmund. Penyerang asal Swedia yang belakangan jarang mendapat kesempatan bermain itu kembali menunjukkan ketajamannya lewat gol pembuka spektakuler dari jarak jauh di Emirates Stadium.

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Striker yang tersisih mencuri perhatian di pentas Eropa

Pemain tim nasional Swedia yang lebih sering menjadi pemain pelapis Arsenal sepanjang musim 2026-27 itu memanfaatkan kesempatan langka untuk menjadi starter dengan mencetak gol memukau dari jarak jauh untuk memecah kebuntuan di Emirates. Mendapat kesempatan langka untuk unjuk kemampuan di Emirates Stadium, Gyokeres membawa Arsenal unggul lewat tembakan melambung yang melewati kiper Dortmund, Gregor Kobel, dan masuk ke sudut kiri atas gawang.

Gol itu merupakan yang ketiga bagi Gyokeres di semua kompetisi musim ini. Gol tersebut menjadi pengingat akan ketajamannya setelah ia mengakhiri musim lalu sebagai pencetak gol terbanyak klub dengan 21 gol. Kendati pernah tampil gemilang, pemain berusia 28 tahun itu tak lagi menjadi pilihan utama tahun ini. Sebelum laga di kompetisi Eropa ini, ia baru sekali menjadi starter di Liga Primer.

Arteta terpukau oleh bintang Swedia

Arteta tak menyembunyikan kekagumannya selepas pertandingan setelah melihat pemainnya mencuri perhatian di panggung besar. Pelatih Arsenal itu memuji momen brilian yang menghasilkan gol tersebut, sekaligus menyoroti penampilan menyeluruh Gyokeres yang terus membantu Arsenal melancarkan serangan.

Merefleksikan penampilan menonjol itu setelah peluit akhir, pelatih asal Spanyol tersebut menekankan kualitas yang dibutuhkan untuk mencetak gol seperti itu. "Saya rasa penampilannya hari ini brilian. Menurut saya, gol yang dicetaknya luar biasa. Dia punya teknik dan kualitas untuk melakukannya," kata Arteta.

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Titik tumpu di lini depan

Selain gol pembuka yang spektakuler, Arteta menyoroti kecerdasan taktis yang ditunjukkan Gyokeres di lini depan. Pelatih Arsenal itu mencatat kemajuan besar sang penyerang dalam bekerja sama dengan rekan-rekannya. Ia menjadi pilihan umpan yang bisa diandalkan saat tim terus menekan. Kemampuannya menahan bola dan mengalirkan serangan memberi Arsenal opsi berbeda saat menghadapi raksasa Bundesliga tersebut.

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Arteta menguraikan hal-hal yang membuat sang striker menonjol dalam pertandingan yang berakhir imbang itu, terutama etos kerja dan pergerakannya. "Yang paling saya sukai adalah bagaimana dia terhubung dengan tim," jelas Arteta. "Kami memanfaatkannya berkali-kali dengan cara berbeda. Kerja samanya, caranya menahan bola, caranya bergerak ke belakang pertahanan lawan dan membuat lapangan lebih terbuka. Ada banyak hal yang patut disukai dari penampilan itu dan itulah Viktor yang kami butuhkan."

Menjaga momentum di Eropa

Meski Arsenal mungkin kecewa karena gagal meraih tiga poin di kandang, hasil itu memastikan mereka tetap tak terkalahkan dalam fase liga Liga Champions dengan format baru. Dengan tiga kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan pertama, Arsenal kini menempati peringkat kelima klasemen. Posisi itu menjaga peluang mereka untuk lolos otomatis ke babak gugur saat kompetisi mendekati fase penentuan.

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Dengan posisi tim yang kuat di klasemen Liga Champions, perhatian kini kembali tertuju pada kompetisi domestik. Gyokeres berharap penampilannya di Eropa itu memberinya kesempatan lebih besar daripada sekadar tampil sebentar sebagai pemain pengganti.