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Girona FC v Arsenal FC - Pre-Season FriendlyGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Mikel Arteta prediksi pemain muda berbakat Arsenal Max Dowman akan pecahkan rekor-rekor Liga Champions setelah drama kartu merah Fleetwood

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Manajer Arsenal Mikel Arteta memberikan dukungan penuh kepada sensasi remaja Max Dowman saat timnya bersiap menghadapi Slavia Praha di Liga Champions. Gelandang berusia 16 tahun itu berusaha bangkit dari kemunduran yang baru-baru ini dialaminya di kompetisi domestik dan mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa.

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Panggung Eropa menanti sang remaja

Dowman berupaya merebut tempat di susunan pemain utama saat Arsenal bertandang ke Ceko untuk menghadapi Slavia Prague. Stadion itu memiliki arti khusus bagi pemain berbakat berusia 16 tahun tersebut. Tepat setahun lalu, ia mencetak sejarah di lapangan yang sama dengan menjadi pemain termuda yang tampil di Liga Champions pada usia 15 tahun 308 hari, saat Arsenal meraih kemenangan telak 3-0.

Kini, gelandang tersebut ingin mendapat menit bermain di kompetisi Eropa setelah kartu merah yang baru-baru ini diterimanya saat menghadapi Fleetwood membuatnya dijatuhi larangan bermain tiga pertandingan di kompetisi domestik. Skorsing itu membuatnya absen dari Liga Primer hingga 29 November, sehingga kesempatan tampil di kompetisi Eropa menjadi semakin penting.

Arteta membela pemain mudanya yang ‘sangat positif’

Arteta menepis kekhawatiran terkait kartu merah Dowman baru-baru ini. Ia menegaskan bahwa pengalaman tersebut akan menjadi pelajaran penting bagi perkembangan sang pemain. Pelatih Arsenal itu memuji sikap positif remaja tersebut dalam sesi latihan belakangan ini.

“Bab itu sudah berlalu. Itu menjadi momen pembelajaran bagi kita semua, dan kami melanjutkan langkah,” jelas Arteta. “Anda belajar dari hal-hal yang kurang baik, tetapi Anda juga harus memastikan bahwa Anda belajar dari hal-hal yang baik. Dan dia tetap terlibat.

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“Ketika Anda melihat anak-anak, dan hari ini kami menghabiskan waktu bersama untuk membicarakan berbagai hal dalam latihan, dia selalu sangat positif. Saat berusia 16 tahun, Anda memiliki cara yang berbeda dalam memandang dan menyikapi berbagai hal, dan itulah yang juga dia bawa ke tim.”

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Membangun fondasi untuk masa depan

Di balik layar, Arteta membangun hubungan yang sangat terbuka dan suportif dengan pemain jebolan akademi tersebut. Sang pelatih meyakini bahwa menghadapi kesulitan di awal karier pada akhirnya akan membentuk pemain yang lebih tangguh.

“Saya duduk bersamanya dan bertanya, ‘Sudah melihat konferensi pers saya? Bagaimana menurutmu?’ Saya hanya bersikap jujur kepadanya,” ungkap Arteta. “Itu disampaikan secara terbuka, jadi hubungan kami memang seperti ini. Menurut saya, memang begitulah seharusnya, dan jika dia punya pandangan berbeda, dia perlu memberi tahu saya. Itulah hubungan yang kami coba bangun dengan para pemain kami.”

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Arteta yakin Dowman akan menjadikan insiden melawan Fleetwood sebagai pemicu perkembangan jangka panjang. Ia mengatakan: “Dia berada dalam kondisi yang baik dan pada akhirnya, ini akan menjadi titik penting dalam kariernya. Dia perlu belajar menghadapi sesuatu yang akan terjadi beberapa kali dalam setiap pertandingan baginya.

“Ini bukan sesuatu yang mungkin hanya terjadi sekali atau dua kali dalam satu musim, melainkan tiga atau empat kali per pertandingan. Kemungkinan besar dia harus melewati momen seperti ini dan perlu menguasai cara menghadapinya karena itu bagian dari permainannya.”

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Sejarah menanti di Praha

Setelah meraih kemenangan penting 1-0 atas Liverpool di Anfield, juara bertahan Liga Primer itu tiba di Praha dengan kepercayaan diri tinggi. Arteta diperkirakan akan banyak merotasi skuadnya, memberi Dowman peluang emas untuk pertama kalinya tampil sebagai starter di Liga Champions saat menghadapi Slavia, yang belum menang dalam 22 pertandingan terakhirnya di kompetisi Eropa.

Jika remaja tersebut mencetak gol, ia akan kembali mencatatkan sejarah. Gol di Ceko akan membuat Dowman melampaui mantan bintang Barcelona, Ansu Fati (17 tahun 40 hari), untuk menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Champions.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.