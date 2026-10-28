Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mikel Arteta tak bisa menyembunyikan kemarahannya setelah kiprah Arsenal di Piala Carabao berakhir dengan kekalahan mengejutkan dari tim kecil League Two, Fleetwood Town, pada putaran keempat. Pelatih Arsenal itu terlihat memarahi pemain muda potensial Max Dowman dengan penuh emosi di tepi lapangan setelah tindakan ceroboh sang pemain membuat klub raksasa London Utara itu kekurangan pemain dalam laga yang berjalan buruk di Highbury Stadium.

Iklan

Arteta menegur keras bintang remaja usai kartu merah

Gelandang muda itu, yang menjadi salah satu dari sedikit pemain yang tampil menonjol di tengah permainan Arsenal yang tumpul, menerima kartu merah pada menit ke-85 karena menendang Harrison Neal dari Fleetwood sebagai reaksi sesaat. Saat Dowman berjalan lesu menuju lorong pemain, Arteta berdiri dengan tangan terlipat dan menegur keras lulusan akademi itu.

Insiden tersebut mencoreng momen yang seharusnya menjadi tonggak perkembangan sang pemain muda. Sebelumnya, ia tampil mengesankan lewat umpan-umpan berbahaya untuk pemain tim utama seperti Kai Havertz dan Jurrien Timber. Meski menunjukkan kemampuan teknik yang menjanjikan, kegagalannya mengendalikan emosi membuat pelatihnya geram di pinggir lapangan. Kekecewaan Arteta tampaknya bersumber dari instruksi khusus yang gagal diikuti sang pemain di tengah sengitnya laga piala tersebut.

Ketika ditanya tentang perdebatan sengitnya dengan pemain remaja itu, Arteta mengonfirmasi kepada BBC Radio 5 Live bahwa pembicaraan mereka berkisar pada “sesuatu yang sudah kami bahas sebelum pertandingan”.

Dowman kembali tersandung masalah disiplin

Pelanggaran terbaru ini menandai tren yang mengkhawatirkan bagi pemain muda yang dinilai sangat berbakat itu, karena merupakan kartu merah keduanya dalam kurun satu bulan. Dowman juga diusir saat membela timnas Inggris U-19. Ketika itu, ia melakukan tekel berbahaya setelah frustrasi akibat perlakuan keras yang diterimanya dari lawan. Arteta tampaknya khawatir Dowman kian menjadi sasaran provokasi.

Iklan Iklan

Arteta tetap berhati-hati ketika diminta memberikan penilaian pasti atas insiden tersebut. Ia mengatakan perlu meninjau rekamannya sebelum mengambil kesimpulan akhir. “Sulit melihatnya dari rekaman kamera seperti itu. Jadi, saya lebih memilih menontonnya kembali dengan saksama, lalu saya bisa menilai situasinya,” jelas pelatih Arsenal itu.

Topik Terkait

Arsenal dipermalukan tim League Two

Kartu merah itu melengkapi tersingkirnya salah satu penantang gelar Liga Primer Inggris tersebut dari ajang piala secara memalukan. Meski menurunkan pemain-pemain berpengalaman seperti Martin Zubimendi dan Viktor Gyokeres, yang mencetak gol penyeimbang setelah Fleetwood unggul lebih dulu, Arsenal gagal mencetak gol kemenangan dalam 90 menit. Kegagalan memanfaatkan peluang pada akhirnya harus dibayar mahal saat menghadapi tim yang menempati peringkat ke-18 di League Two.

Pertandingan akhirnya berlanjut ke adu penalti. Tendangan Bruno Guimaraes ditepis, memastikan kemenangan 5-3 bagi tuan rumah. Hasil itu membuat pendukung Arsenal yang datang ke stadion terpukul, terutama mengingat kualitas pemain cadangan yang diturunkan Arteta. Martin Odegaard, Ben White, dan Eberechi Eze sama-sama dimasukkan untuk menghindari kekalahan mengejutkan, tetapi tim League Two itu bertahan untuk mencatat kemenangan bersejarah.

Iklan

Mimpi buruk di sektor sayap Arsenal jelang laga kontra Liverpool

Kekalahan yang merugikan ini membuat Arsenal berada dalam posisi yang sangat rentan menjelang pertandingan melawan Liverpool Minggu mendatang, terutama karena krisis mendadak di kedua sisi lini serang mereka. Opsi Arteta di sektor sayap sangat terbatas pada saat yang paling tidak tepat: skorsing Dowman memperburuk situasi yang sudah sulit, Bukayo Saka masih harus menepi selama sekitar enam pekan, sementara Christos Tzolis masih berusaha memulihkan kebugarannya untuk bertanding.

Arteta juga mengonfirmasi dalam keterangannya seusai pertandingan bahwa Noni Madueke mengalami masalah cedera. Dengan demikian, Arsenal akan menghadapi laga krusial Liga Primer Inggris nyaris tanpa seluruh opsi alami mereka di sektor sayap.