Kembalinya Jurriën Timber di Arsenal untuk sementara waktu masih harus ditunggu. Menurut pelatih Mikel Arteta, pemulihan pemain Belanda itu setidaknya masih memakan waktu "beberapa pekan".

Padahal, Timber sebenarnya diperkirakan sudah kembali masuk skuad pertandingan untuk Community Shield melawan Manchester City. Duel itu akan dimainkan pada Minggu mendatang di Millennium Stadium, Cardiff.

"Saya tidak bisa membahasnya dengan sangat spesifik," kata Arteta mengenai perkiraan kembalinya Timber. "Jurrien benar-benar menunjukkan perkembangan yang bagus, itu jelas. Dia sudah berada di lapangan dan saat ini sudah melakukan cukup banyak hal, tetapi masih butuh beberapa pekan sebelum dia kembali. Saya tidak bisa mengatakan berapa lama tepatnya."

Timber melewatkan fase krusial di akhir musim lalu karena cedera pergelangan kaki, tetapi cukup bugar untuk tampil sebagai pemain pengganti dalam final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, yang kalah lewat adu penalti.

Bek serbabisa itu kemudian dipanggil untuk Piala Dunia 2026 bersama timnas Belanda, tetapi segera mundur pada masa persiapan karena cedera pangkal paha. Saat ini, dia masih dalam proses pemulihan.

Ini menjadi pukulan telak bagi Arsenal, karena William Saliba juga masih belum bisa dimainkan untuk sementara waktu. Bek tengah itu mengalami cedera punggung dalam semifinal Piala Dunia melawan Spanyol.

"Willy saat ini sedang beristirahat," kata Arteta soal itu. "Selama dua pekan dia nyaris tidak boleh melakukan apa pun untuk mencegah cederanya bertambah parah. Pemulihannya akan memakan waktu dan begitu kami memiliki kabar lebih lanjut, kami akan memberi tahu."