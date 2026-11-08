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Manajer Arsenal Mikel Arteta meminta timnya menerapkan pendekatan menyerang yang lebih “kacau” untuk membongkar pertahanan lawan yang bermain defensif. Meski meraih kemenangan tipis atas Hull City dan memperlebar keunggulan di puncak klasemen Liga Primer, pelatih asal Spanyol itu menilai para pemainnya terlalu fokus menciptakan celah yang sempurna.

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Menembus pertahanan lawan

Gol kapten Martin Odegaard pada menit ke-72 memastikan kemenangan susah payah 1-0 pada Sabtu. Penyelesaian dari jarak dekat itu akhirnya mematahkan perlawanan gigih Hull dalam pertandingan yang nyaris tanpa peluang matang.

Hasil itu memperlebar keunggulan Arsenal di Liga Primer Inggris menjadi enam poin, terbantu oleh kekalahan mengejutkan Manchester City dari Nottingham Forest. Kemenangan tersebut juga menyamai awal terbaik klub London utara itu sepanjang sejarah di liga, dengan sembilan kemenangan dari sepuluh laga pertama.

Bersedia bermain kurang indah

Meski mengawali musim dengan catatan bersejarah, Arteta masih frustrasi dengan kurangnya ketajaman timnya. Sang manajer merasa para penyerangnya membuat permainan terlalu rumit saat menghadapi pertahanan yang bermain dalam.

“[Kami perlu] lebih efisien,” kata Arteta. “Kami berhadapan satu lawan satu dengan kiper. Itu terjadi dua kali hari ini. Ada situasi penalti, ada situasi lain di dalam kotak penalti ketika bola memantul. Begitu banyak tembakan yang berbelok arah atau diblok. Kami harus mencari cara untuk lebih efisien, terkadang bahkan lebih pragmatis.

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“Terkadang saya merasa kami berusaha mencetak gol yang sempurna saat menghadapi pertahanan rapat seperti itu. Kami harus menciptakan situasi yang jauh lebih kacau, sesederhana itu. Dan menurut saya, kami harus mencetak gol pembuka jauh lebih awal karena itu jelas akan mengubah jalannya pertandingan.”

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Memperbanyak peluang dan kebingungan soal VAR

Arsenal kini telah meraih delapan kemenangan dengan selisih satu gol di semua kompetisi musim ini. Arteta mengakui bahwa meski penyelesaian akhir timnya sempat kurang tajam pada Sabtu, tekanan tanpa henti akhirnya membuahkan hasil.

“Kami punya cukup peluang untuk menang dengan skor yang jauh lebih besar. Kami tidak cukup efisien untuk melakukannya,” jelasnya. “Karena itu, kami harus mengandalkan banyaknya peluang, menciptakan banyak situasi di dalam dan sekitar kotak penalti, terus mencoba, terus mencoba, dan terus mencoba sampai kami mampu menembus pertahanan mereka. Dan persis seperti itulah kami memenangkan pertandingan.”

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Pelatih asal Spanyol itu juga mengaku bingung dengan insiden VAR pada babak pertama yang melibatkan Kai Havertz. Wasit Farai Hallam memeriksa monitor di tepi lapangan setelah Nobel Mendy menarik baju sang penyerang, tetapi pada akhirnya memberikan tendangan bebas kepada Hull karena pelanggaran offside.

“Saya belum menontonnya lagi dan memang tidak menontonnya lagi, jadi saya tidak perlu berbohong kepada kalian,” ujar Arteta. “Saya terkejut karena ketika wasit diminta melihat monitor, Benji [analis Ben Chadwick] mengatakan kepada saya bahwa itu jelas penalti.

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“Jadi, saya baru mendengar bahwa mereka memutuskan untuk tidak memberikan penalti karena posisi awal Kai offside. Saya tidak tahu bagaimana aturan itu ditafsirkan. Saya yakin mereka akan menjelaskannya agar bisa dipahami.”

Mempertajam permainan di sepertiga akhir lapangan

Jeda internasional yang akan datang memberi Arteta waktu singkat untuk menyesuaikan pola serangan timnya. Meski Arsenal nyaman berada di puncak klasemen, keinginan sang manajer untuk mencetak gol lebih awal menunjukkan ambisi yang jelas untuk memastikan kemenangan dengan lebih efisien.