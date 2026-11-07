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SK Slavia Praha v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Mikel Arteta memuji Declan Rice yang 'sulit ditebak' sembari mengungkap rahasia di balik performa luar biasa sang gelandang

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Mikel Arteta memuji tekad tanpa henti Declan Rice untuk mencapai puncak sepakbola setelah gelandang itu kembali masuk skuad Inggris. Pelatih Arsenal tersebut yakin pemain andalannya telah mencapai level performa baru yang membuat para pelatih lawan kesulitan menyusun strategi untuk menghadapinya.

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Rice bersinar untuk klub dan negara

Rice terus tampil mengesankan musim ini dan mengukuhkan perannya sebagai sosok penting di lini tengah Arsenal. Performa gemilangnya membuat ia masuk dalam skuad terbaru Inggris pilihan Thomas Tuchel, bersama empat rekan setimnya di klub.

Pemain berusia 27 tahun itu sudah mencatatkan lima assist di Liga Primer musim ini, terbanyak di antara seluruh pemain. Ia juga mencetak satu gol di Liga Champions. Kontribusinya dalam 14 penampilan di semua kompetisi menunjukkan pengaruhnya yang kian besar di sepertiga akhir lapangan.

Arteta puji tekad kuat sang gelandang untuk berkembang

Arteta mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan Rice yang terus berlanjut. Menurut pelatih asal Spanyol itu, keinginan sang gelandang untuk memperluas kemampuannya menjadi faktor utama di balik keberhasilannya belakangan ini.

"Mentalitas untuk turun ke lapangan dan memenangi pertandingan, meningkatkan permainannya ke level lain, menghadirkan jenis ancaman lain, dan menjadi jauh lebih sulit diprediksi. Kami banyak melatih hal itu," jelas Arteta. "Dia sangat ingin meningkatkan setiap aspek permainannya. Kami perlu melakukannya sambil mempertahankan begitu banyak hal luar biasa yang sudah dia lakukan. Dia berada di jalur yang tepat."

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Pelatih Arsenal itu juga menjelaskan perubahan taktik yang membuat Rice bermain di area lebih dalam. Ia menegaskan bahwa pemain andalannya tersebut tidak memiliki batasan di lapangan.

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"Saya rasa kami tidak boleh membatasi kualitas dan kemampuannya," tambahnya. "Dia bisa turun ke belakang, dia bisa mengalirkan permainan ke depan. Dia bisa turun ke belakang, menggiring bola, dan tampil luar biasa dalam transisi. Dia bisa memenangi duel. Dia bisa menciptakan peluang lewat umpan saat merangsek maju, umpan jauh, maupun umpan silang dari kiri atau kanan, tidak masalah. Dalam situasi bola mati [juga], dia punya banyak hal untuk ditawarkan. Kemampuannya menembak dari jarak jauh juga perlu lebih sering kami manfaatkan. Dia mampu melakukannya. Jadi, teruslah bermain karena masih banyak yang bisa diraih."

Pembicaraan kontrak dan pemain yang tak masuk skuad timnas

Di tengah laporan bahwa Rice semakin dekat dengan kontrak baru, Arteta tetap berfokus pada masa depan terdekat ketimbang membayangkan peran sang gelandang beberapa tahun mendatang.

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"Kami belum berpikir sejauh itu," kata Arteta mengenai rencana jangka panjang. "Jelas, masih banyak yang harus kami lakukan. Menurut saya, memikirkan satu musim sudah cukup. Ada hal-hal lain yang menjadi bagian dari perannya di tim, seperti di klub, yang menurut saya bisa mereka rencanakan dengan waktu lebih panjang. Namun, soal performa dan pengaruhnya terhadap tim, menurut saya fokusnya harus jangka pendek."

Sementara itu, Arteta menanggapi tidak masuknya Noni Madueke ke skuad Tuchel. Ia memuji dedikasi sang pemain meski tak mendapat panggilan timnas.

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"Saya serahkan itu kepada Thomas," ujarnya. "Ada begitu banyak pilihan, dia harus mengambil keputusan. Kali ini dia membuat keputusan itu, dan begitulah adanya. Saya serahkan sepenuhnya kepadanya. Yang Noni lakukan adalah pergi ke luar negeri dan berlatih. Itulah Noni, itulah mentalitasnya. Dia ingin menjadi lebih baik."

Tugas bersama Inggris menanti

Rice kini akan bergabung dengan pemain-pemain seperti Ben White, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly, dan Eberechi Eze di pemusatan latihan Inggris.

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Setelah jeda internasional, Arsenal akan berupaya mempertahankan momentum di kompetisi domestik. Arteta berharap para pemain kuncinya kembali tanpa cedera dan siap meneruskan performa produktif mereka saat Arsenal memburu trofi di berbagai kompetisi.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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