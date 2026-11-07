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Mikel Arteta memuji tekad tanpa henti Declan Rice untuk mencapai puncak sepakbola setelah gelandang itu kembali masuk skuad Inggris. Pelatih Arsenal tersebut yakin pemain andalannya telah mencapai level performa baru yang membuat para pelatih lawan kesulitan menyusun strategi untuk menghadapinya.

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Rice bersinar untuk klub dan negara

Rice terus tampil mengesankan musim ini dan mengukuhkan perannya sebagai sosok penting di lini tengah Arsenal. Performa gemilangnya membuat ia masuk dalam skuad terbaru Inggris pilihan Thomas Tuchel, bersama empat rekan setimnya di klub.

Pemain berusia 27 tahun itu sudah mencatatkan lima assist di Liga Primer musim ini, terbanyak di antara seluruh pemain. Ia juga mencetak satu gol di Liga Champions. Kontribusinya dalam 14 penampilan di semua kompetisi menunjukkan pengaruhnya yang kian besar di sepertiga akhir lapangan.

Arteta puji tekad kuat sang gelandang untuk berkembang

Arteta mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan Rice yang terus berlanjut. Menurut pelatih asal Spanyol itu, keinginan sang gelandang untuk memperluas kemampuannya menjadi faktor utama di balik keberhasilannya belakangan ini.

"Mentalitas untuk turun ke lapangan dan memenangi pertandingan, meningkatkan permainannya ke level lain, menghadirkan jenis ancaman lain, dan menjadi jauh lebih sulit diprediksi. Kami banyak melatih hal itu," jelas Arteta. "Dia sangat ingin meningkatkan setiap aspek permainannya. Kami perlu melakukannya sambil mempertahankan begitu banyak hal luar biasa yang sudah dia lakukan. Dia berada di jalur yang tepat."

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Pelatih Arsenal itu juga menjelaskan perubahan taktik yang membuat Rice bermain di area lebih dalam. Ia menegaskan bahwa pemain andalannya tersebut tidak memiliki batasan di lapangan.

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"Saya rasa kami tidak boleh membatasi kualitas dan kemampuannya," tambahnya. "Dia bisa turun ke belakang, dia bisa mengalirkan permainan ke depan. Dia bisa turun ke belakang, menggiring bola, dan tampil luar biasa dalam transisi. Dia bisa memenangi duel. Dia bisa menciptakan peluang lewat umpan saat merangsek maju, umpan jauh, maupun umpan silang dari kiri atau kanan, tidak masalah. Dalam situasi bola mati [juga], dia punya banyak hal untuk ditawarkan. Kemampuannya menembak dari jarak jauh juga perlu lebih sering kami manfaatkan. Dia mampu melakukannya. Jadi, teruslah bermain karena masih banyak yang bisa diraih."

Pembicaraan kontrak dan pemain yang tak masuk skuad timnas

Di tengah laporan bahwa Rice semakin dekat dengan kontrak baru, Arteta tetap berfokus pada masa depan terdekat ketimbang membayangkan peran sang gelandang beberapa tahun mendatang.

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"Kami belum berpikir sejauh itu," kata Arteta mengenai rencana jangka panjang. "Jelas, masih banyak yang harus kami lakukan. Menurut saya, memikirkan satu musim sudah cukup. Ada hal-hal lain yang menjadi bagian dari perannya di tim, seperti di klub, yang menurut saya bisa mereka rencanakan dengan waktu lebih panjang. Namun, soal performa dan pengaruhnya terhadap tim, menurut saya fokusnya harus jangka pendek."

Sementara itu, Arteta menanggapi tidak masuknya Noni Madueke ke skuad Tuchel. Ia memuji dedikasi sang pemain meski tak mendapat panggilan timnas.

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"Saya serahkan itu kepada Thomas," ujarnya. "Ada begitu banyak pilihan, dia harus mengambil keputusan. Kali ini dia membuat keputusan itu, dan begitulah adanya. Saya serahkan sepenuhnya kepadanya. Yang Noni lakukan adalah pergi ke luar negeri dan berlatih. Itulah Noni, itulah mentalitasnya. Dia ingin menjadi lebih baik."

Tugas bersama Inggris menanti

Rice kini akan bergabung dengan pemain-pemain seperti Ben White, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly, dan Eberechi Eze di pemusatan latihan Inggris.

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Setelah jeda internasional, Arsenal akan berupaya mempertahankan momentum di kompetisi domestik. Arteta berharap para pemain kuncinya kembali tanpa cedera dan siap meneruskan performa produktif mereka saat Arsenal memburu trofi di berbagai kompetisi.