Mikel Arteta membuat pernyataan mengejutkan tentang Jurriën Timber: video tersebut dengan cepat menjadi viral

Adegan yang tidak biasa terjadi dalam konferensi pers Arsenal, menjelang pertandingan Liga Champions melawan Atlético Madrid. Pelatih Mikel Arteta ditanya mengenai ketersediaan Jurriën Timber, dan pelatih asal Spanyol itu awalnya menyatakan bahwa pemain asal Belanda itu akan bermain. Hingga seorang jurnalis lain menanyakan hal yang sama lagi.

The Gunners akan menghadapi Atlético Madrid pada Rabu malam di babak semifinal Liga Champions. Pertandingan lain di fase kompetisi bernilai miliaran euro ini menghasilkan kemenangan spektakuler 5-4 bagi Paris Saint-Germain pada Selasa malam.

Arsenal, yang juga masih bersaing ketat untuk gelar Premier League, berharap bisa mendapatkan posisi awal yang baik pada Rabu di Madrid. Namun, klub tersebut harus melakukannya tanpa beberapa pemain yang cedera.

Hal itu dikonfirmasi Arteta dalam konferensi pers menjelang pertandingan. Seorang jurnalis bertanya apakah Riccardo Calafiori dan Timber akan bermain di Stadion Metropolitano. “Ya, mereka tersedia besok,” jawab pelatih kepala. Tak lama kemudian, seorang jurnalis lain, yang tampak agak terkejut, menimpali.

“Mikel, hanya untuk memastikan: kamu bilang Jurriën bisa bermain besok?” Arteta, yang tampaknya salah bicara, menjawab: “Kamu menangkapnya dengan baik,” pujinya kepada jurnalis tersebut, yang masih belum sepenuhnya mengerti.

“Pasti ini menjadi dorongan yang luar biasa,” ia hendak melanjutkan pertanyaannya, sebelum Arteta memotongnya. “Jurriën tidak masuk dalam skuad.” Hal itu membuat sang pewawancara terkejut. “Oh, maaf, itu salah paham.”

Jadi, Timber ternyata masih belum pulih dari cedera pergelangan kaki yang dialaminya akhir bulan lalu, demikianlah yang menjadi jelas. Rekaman tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial setelah konferensi pers, di mana banyak pengguna bereaksi dengan mengerutkan kening terhadap cuplikan tersebut.