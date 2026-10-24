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Manajer Arsenal Mikel Arteta langsung menepis spekulasi mengenai masa depan David Raya setelah kiper asal Spanyol itu menyatakan keinginannya bermain di La Liga. Arteta menegaskan bahwa kiper pilihan utamanya tidak akan pergi, sementara klub asal London utara itu berupaya melanjutkan kesuksesan setelah baru-baru ini menjuarai Liga Primer.

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Raya ungkap ambisi bermain di La Liga

Meski tengah menikmati periode gemilang di London utara, Raya baru-baru ini memicu perbincangan di tanah kelahirannya setelah menjalani wawancara dengan Marca. Pemain timnas Spanyol itu mengakui bahwa ia berambisi untuk suatu saat bermain di negara asalnya.

Raya lahir di Catalunya, tetapi menghabiskan seluruh karier profesionalnya di sepakbola Inggris. Ia pindah ke Lancashire pada usia 16 tahun untuk bergabung dengan Blackburn Rovers, mencatatkan 98 penampilan bersama tim senior dan sempat dipinjamkan ke Southport sebelum bergabung dengan Brentford pada 2019.

Kini telah menjadi salah satu kiper elite Eropa, pemain yang didatangkan dengan harga £27 juta itu mengukuhkan posisinya sebagai kiper utama Arsenal setelah berhasil menggeser Aaron Ramsdale. Namun, pernyataan terbarunya mengisyaratkan kemungkinan masa depan di luar Emirates Stadium.

Membuka peluang pindah ke Spanyol

Getty Images

Berbicara kepada media Spanyol, Raya terang-terangan menyatakan keinginannya untuk suatu saat kembali ke tanah airnya. Sang kiper menekankan ketertarikannya pada kasta tertinggi sepakbola Spanyol, membuka peluang untuk pindah di masa depan sembari mengakui bahwa ia saat ini bahagia di Inggris.

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"Ya, saya ingin sekali. Saya ingin sekali mencoba bermain di La Liga," kata Raya. "Untuk saat ini, saya sangat bahagia di sini [di Arsenal], tetapi saya tentu ingin merasakan bermain di liga Spanyol."

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Ia menambahkan: "Menurut saya, liga itu sangat kompetitif. Mungkin, di masa depan, saya bisa bermain untuk klub Spanyol. Saya orang Spanyol dan saya ingin sekali bermain di sana, itu sudah pasti."

Arteta merespons dengan candaan

Arteta segera menanggapi pernyataan kipernya dengan sedikit humor, sekaligus menegaskan sikap Arsenal. Sang manajer menepis kemungkinan Raya hengkang dalam waktu dekat.

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"Menurut saya, David harus bermain di Spanyol suatu saat nanti, di pantai bersama teman-temannya pada musim panas. Namun, selama beberapa tahun ke depan, dia harus bermain di sini untuk Arsenal," canda Arteta.

Arsenal berada dalam posisi kuat terkait masa depan Raya. Pemain asal Catalunya itu terikat kontrak hingga 2028, mencerminkan betapa berharganya ia bagi tim yang baru saja meraih gelar Premier League pertamanya dalam 22 tahun dan mencapai final Liga Champions di Budapest.

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Trofi Yashin menanti di London

Getty Images

Sebelum kembali menjalankan tugas bersama klub, Raya dijadwalkan menghadiri seremoni Ballon d'Or di London pada Senin. Bintang Arsenal itu menjadi salah satu kandidat kuat peraih Trofi Yashin, penghargaan bagi kiper terbaik dunia, setelah menjalani musim yang luar biasa bersama klub dan timnas.

Di luar penghargaan individu, fokus utama Raya saat ini adalah mempertahankan performa luar biasanya. Setelah meraih gelar Premier League dan medali juara Piala Dunia bersama Spanyol di Amerika Utara, sang kiper tetap menjadi sosok penting dalam upaya Arteta mempertahankan dominasi di kompetisi domestik dan Eropa.