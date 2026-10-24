Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mikel Arteta mengecam jadwal “mengerikan” Arsenal setelah timnya, yang tampil dengan banyak perubahan susunan pemain, mengalahkan Everton 2-0 untuk menyamai Manchester City di puncak klasemen Liga Primer. Kemenangan itu diraih kurang dari tiga hari setelah lawatan melelahkan ke Munich. Arsenal masih menanggung dampak laga tersebut, dengan Bukayo Saka berpotensi absen hingga 12 pertandingan akibat cedera otot paha depan.

Iklan

Arteta kecam jadwal ‘buruk’ Arsenal

Arsenal mengalahkan Everton 2-0 pada Sabtu, dengan dua bek tengah Ezri Konsa dan Gabriel Magalhaes sama-sama mencetak gol, tetapi Arteta jauh dari puas dengan jadwal pertandingan timnya. Arsenal bertandang ke markas Nottingham Forest pada Minggu lalu dan bermain imbang 2-2 dengan Bayern Munich pada Rabu malam sebelum laga yang dimulai pukul 15.00 itu. Karena itu, Arteta melakukan lima perubahan.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Arteta mengatakan: “Ya, kami sangat senang dengan kemenangan, penampilan, dan pekan ini, karena kami mendapat jadwal yang buruk. Minggu sore, lalu Rabu malam di Munich, tiba di sini sangat larut pada Kamis, dan harus bermain lagi di Premier League melawan lawan yang sangat tangguh pada Sabtu pukul 15.00. Kami telah mengatasi setiap rintangan, di tengah sejumlah cedera, dan saya menyukai mentalitas tim serta kualitas yang kami tunjukkan hari ini.”

Saka bisa absen hingga 12 pertandingan akibat cedera otot paha depan

Kemenangan itu diraih tanpa Saka, yang terpaksa keluar sebelum laga di Munich berjalan sepuluh menit setelah merasakan sesuatu di bagian atas kakinya. Sebelum pertandingan melawan Everton, setelah melihat hasil pemindaian sang pemain sayap, Arteta mengatakan: “Saya kira dia akan absen beberapa pekan. Untuk mengetahui seberapa parah cederanya, saya rasa kami harus mengulangi pemindaian dalam sepekan atau sepuluh hari.”

Menurut football.london, Saka diperkirakan akan absen setidaknya empat pertandingan sebelum jeda internasional November, dan laporan terbaru menyebut ia bisa menepi hingga delapan pekan, yang akan membuatnya absen dalam 12 pertandingan sebelum Natal.

Iklan Iklan

Masalah pada Calafiori menambah kekhawatiran Arsenal soal cedera

Kekhawatiran baru muncul menjelang akhir laga ketika Riccardo Calafiori bergeser ke sayap kiri dan Noni Madueke turun ke posisi bek kiri. Ketika ditanya soal pertukaran posisi itu, Arteta mengatakan: “Ya, saya tidak sebegitu nekatnya untuk menukar posisi mereka berdua. Itu karena dia mengalami sedikit masalah. Kami tidak tahu apa masalahnya, tampaknya sangat ringan, tetapi dia berhati-hati.”

Masalah itu datang pada saat yang tidak menguntungkan, karena Christos Tzolis juga cedera, William Saliba masih dalam pemulihan dari masalah punggung, sementara Madueke dan Eberechi Eze menjadi satu-satunya pemain sayap senior yang tersedia.

Apa selanjutnya bagi Arsenal?

Arsenal akan bertandang ke markas Fleetwood Town pada putaran keempat Carabao Cup, Selasa, dan Calafiori bisa absen dalam laga itu. Setelahnya, Arsenal akan bertandang ke markas Liverpool pada 1 November.