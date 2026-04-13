Mikel Arteta harus was-was akan posisinya di Arsenal: 'Pihak manajemen klub sudah mengetahui penggantinya yang tepat'

Jika Arsenal kehilangan gelar Liga Premier dan gagal menjuarai Liga Champions, posisi Mikel Arteta sebagai manajer akan sangat terancam. Hal ini dilaporkan oleh Mundo Deportivo dan media lainnya.

Arsenal menjalani musim yang sangat baik tahun ini, namun sejauh ini belum meraih trofi nyata untuk mengukir prestasi tersebut. Di final EFL Cup, tim asal London Utara itu kalah 0-2, dan di Piala FA, Southampton secara mengejutkan menyingkirkan tim asuhan Arteta.

Dengan demikian, pada awal bulan ini menjadi jelas bahwa Arsenal hanya bisa meraih maksimal dua trofi musim ini: Liga Premier dan Liga Champions. Terutama di kompetisi Inggris, Arsenal tampak berada di posisi yang sangat menguntungkan.

Sabtu lalu, menjelang pertandingan kandang melawan Bournemouth, selisih poin dengan pesaing langsung Manchester City—yang telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit daripada Arsenal—adalah sembilan poin.

Jika menang, The Gunners akan memperlebar selisih menjadi dua belas poin, tetapi akibat kekalahan 1-2 dan kemenangan City sehari kemudian (0-3 melawan Chelsea), persaingan gelar kembali terbuka lebar. Minggu depan, kedua tim akan bertanding di Etihad.

Jika tuan rumah meraih tiga poin, selisih poin tiba-tiba hanya tiga, dengan City yang masih memiliki satu pertandingan tersisa. Dan karena itu, ada kekhawatiran besar di kalangan manajemen Arsenal.

"Setelah tujuh musim di Arsenal, dengan kontrak hingga Juni 2027 dan pembicaraan perpanjangan yang sedang berlangsung, situasinya bisa berubah drastis jika ia akhirnya gagal meraih gelar Premier League dan Liga Champions," tulis MD tentang Arteta.

"Dalam hal itu, Arteta tidak akan bertahan di Arsenal musim depan. Pihak manajemen klub sudah memiliki kandidat ideal untuk menggantikannya: Cesc Fàbregas, yang menjalani musim fantastis bersama Como 1907 dan memainkan sepak bola menarik yang membuat klub tetap bersaing untuk lolos ke kompetisi Eropa."