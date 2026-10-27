Mikel Arteta dukung Viktor Gyokeres yang seret gol untuk menemukan ketajamannya saat Arsenal bersiap bertandang ke Fleetwood Town di Carabao Cup

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Manajer Arsenal, Mikel Arteta, memberikan dukungan penuh kepada Viktor Gyokeres yang masih mencari gol pertamanya musim ini. Meski penyerang timnas Swedia itu belum menunjukkan ketajaman di sepertiga akhir lapangan, Arteta yakin kerja kerasnya akan segera membuahkan hasil di depan gawang.

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Arteta bela Gyokeres di tengah paceklik gol

Gyokeres mengawali musim dengan hasil yang mengecewakan dalam urusan mencetak gol, tetapi Arteta tetap teguh mendukung penyerang tersebut. Setelah dipercaya menjadi starter dalam kemenangan 2-0 baru-baru ini atas Everton, pemain asal Swedia itu sempat menunjukkan kualitasnya, tetapi gagal mencetak gol. Meski begitu, manajer Arsenal tersebut memberikan dukungan penuh kepada Gyokeres. Ia menegaskan sang penyerang hampir mengakhiri paceklik golnya meski menjalani laga yang membuat frustrasi melawan Everton.

"Dia kurang beruntung dalam dua atau tiga momen. Dia berada di depan gawang, dia berhasil mengambil posisi di depan kedua bek tengah, tetapi bola tidak sampai kepadanya," kata pelatih asal Spanyol itu. "Namun, dia melakukan banyak hal bagus lagi hari ini, menurut saya, dan kami harus terus berusaha. Saya pikir dia juga memberikan kontribusi yang sangat bagus di Munich ketika masuk sebagai pemain pengganti. Dia membantu kami mengubah jalannya pertandingan dan itulah yang kami butuhkan dari mereka semua."

Para pemain muda siap bersinar

Arteta juga memuji perkembangan sejumlah bek muda yang tampil saat dibutuhkan belakangan ini. Ia secara khusus menyoroti kontribusi Cristhian Mosquera dan Myles Lewis-Skelly. Sang manajer juga mengatakan bahwa Dowman terlihat sangat tenang saat bergabung dengan lingkungan tim utama dalam sesi latihan dan pertandingan baru-baru ini.

"Ketika dia (Mosquera) bermain, dia tampil sangat baik. Kami telah memenangi beberapa pertandingan besar bersamanya dan kami membutuhkannya. Begitu pula Myles, dengan cara yang berbeda dan melihat bagaimana dia bermain. Atau Max, dia masuk dan tampak sangat nyaman di posisi seperti ini," ujar Arteta.

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Menghormati tantangan dari tim divisi bawah

Meski ada kesenjangan posisi di liga, Arteta telah memperingatkan para pemainnya bahwa sikap jemawa bisa berujung pada hasil buruk. Sang manajer menuntut skuadnya menjaga standar tertinggi, terlepas dari status lawan atau kompetisi yang mereka jalani pada Selasa malam.

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"Tunjukkan kepada mereka seragam Arsenal dan apa yang kami wakili, itu saja. Kami harus datang ke sana dan memenangi pertandingan. Itu saja. Sangat sederhana. Reputasi kami, kebanggaan kami, semuanya dipertaruhkan. Jadi, setiap kali Anda memainkan pertandingan sepakbola, terutama melawan tim dari divisi berbeda, hormati pertandingan dan setiap lawan karena mereka pantas mendapatkan penghormatan itu. Lalu, berusahalah menang dan bermain sedikit lebih baik daripada mereka," tegas sang manajer.

Rotasi besar diperkirakan terjadi di Highbury

Arteta harus cermat menentukan susunan timnya. Ia perlu mengistirahatkan para pemain inti tanpa membahayakan peluang Arsenal lolos ke perempat-final. Setelah menuntaskan kewajiban di ajang piala, Arsenal akan bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool dalam laga Premier League yang sarat kepentingan. Sejumlah pemain yang jarang tampil dan talenta muda diperkirakan mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam pertandingan fase gugur ini.

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"Kita lihat kondisi semua pemain karena, secara individu, kami juga telah memberikan tuntutan yang sangat besar kepada begitu banyak pemain. Lalu, kami akan melihat bagaimana merencanakan pekan depan," katanya.