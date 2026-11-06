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Gyokeres arsenalGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Mikel Arteta diperingatkan agar tidak melakukan 'kesalahan' saat Arsenal menghadapi dilema transfer senilai £64 juta terkait Viktor Gyokeres

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Mantan penyerang Arsenal Jeremie Aliadiere memperingatkan klub agar tidak menjual Viktor Gyokeres pada bursa transfer Januari. Meski penyerang asal Swedia itu kini berada di belakang Kai Havertz dalam urutan pilihan, Aliadiere meyakini kepergiannya yang terlalu dini bisa membuat Mikel Arteta kekurangan opsi di lini serang.

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Masa depan Gyokeres di Arsenal tidak pasti

Aliadiere memperingatkan Arsenal agar tidak melepas Gyokeres pada bursa transfer Januari mendatang. Penyerang asal Swedia itu tampil gemilang pada tengah pekan dengan mencetak gol penting dan menyumbang satu assist untuk membantu Arsenal mengalahkan Slavia Prague 2-1 di Liga Champions.

Meski tampil gemilang di kompetisi Eropa baru-baru ini, Gyokeres menjalani beberapa bulan yang sangat mengecewakan di London utara. Musim ini, sang penyerang baru sekali menjadi starter di Premier League untuk tim asuhan Arteta dan lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan.

Gyokeres menjalani musim pertamanya dengan gemilang setelah didatangkan dari Sporting CP seharga £64 juta, dengan mencetak 21 gol di semua kompetisi. Namun, posisinya dalam urutan pilihan Arsenal kini jauh di belakang pemain timnas Jerman, Kai Havertz.

Aliadiere peringatkan Arsenal agar tidak terburu-buru menjual Gyokeres

Menjelang bursa transfer Januari, sejumlah pengamat, termasuk Micah Richards, menyarankan Arsenal menjual pemain berusia 28 tahun itu. Aliadiere sangat tidak setuju dengan langkah berisiko tersebut. Mantan pemain Arsenal itu meyakini penjualan pada musim dingin bisa menjadi bumerang bagi Arteta dan menggagalkan upaya timnya di kompetisi domestik.

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"Menurut saya, semuanya bergantung pada keuangan, berapa banyak yang bisa mereka dapatkan dari penjualannya dan siapa yang bisa menggantikannya," kata Aliadiere kepada Metro. "Sebab, meskipun jelas dia sekarang bukan bagian dari sebelas pemain utama karena Havertz menjadi pilihan pertama, mereka tentu tidak ingin menjualnya dengan harga bagus tetapi kemudian tidak bisa mencari pengganti.

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"Jika Havertz cedera, dan kita sudah melihat itu terjadi sebelumnya karena dia pernah beberapa kali cedera dan bisa kembali cedera, mereka justru akan berakhir tanpa penyerang sama sekali."

Ketidakcocokan taktik di Emirates

Sekalipun Arsenal memutuskan mempertahankan Gyokeres, Aliadiere ragu sang penyerang akan menjadi solusi utama bagi persoalan di lini depan klub. Menurutnya, skema taktik saat ini tidak cocok dengan kemampuan khusus pemain timnas Swedia tersebut.

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"Saya hanya merasa cara bermain Arsenal tidak begitu cocok dengan gaya bermain Gyokeres," tambah Aliadiere melalui taruhan sepak bola. "Saya tetap merasa dia melakukan beberapa hal yang luar biasa, tetapi menurut saya para pemain tidak cukup cepat memberikan bola kepadanya, padahal itulah yang dia butuhkan."

Arteta menghadapi dilema pada Januari

Arsenal kini harus menghadapi bursa transfer Januari yang sangat rumit untuk menjaga kedalaman lini serang. Untuk saat ini, Gyokeres harus menerima menit bermain yang terbatas dan peran sebagai pemain pengganti di bawah Arteta. Kecuali ia mampu menyesuaikan diri secara drastis dengan gaya permainan berbasis penguasaan bola Arsenal, pemain seharga £64 juta itu tampaknya akan tetap menjadi pemain rotasi di Emirates.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
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