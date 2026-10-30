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Liverpool v Arsenal - Premier LeagueGetty Images
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Mikel Arteta bertekad mengakhiri puasa kemenangan Arsenal selama 14 tahun di Anfield dalam laga Liga Primer Inggris

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Manajer Arsenal Mikel Arteta menegaskan timnya memiliki peluang besar untuk mengakhiri rentetan 14 tahun tanpa kemenangan di Anfield dalam ajang Liga Primer. Arteta juga menyoroti persahabatan eratnya dengan manajer Liverpool Andoni Iraola saat kedua tim bersiap menghadapi duel sengit.

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Arteta incar kemenangan bersejarah di Anfield

Arsenal bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool pada Minggu dengan tekad mengakhiri puasa kemenangan selama 14 tahun di stadion tersebut dalam ajang Liga Primer. Arsenal terakhir kali meraih tiga poin di sana pada 2012 dan sejak itu tak pernah menang dalam 13 kunjungan di liga.

Meski memiliki catatan tersebut, tim asuhan Mikel Arteta datang dengan performa apik setelah memenangi delapan dari sembilan pertandingan pembuka mereka di liga.

Liverpool, di bawah asuhan Andoni Iraola, menyambut laga ini dengan rentetan lima kemenangan di semua kompetisi.

Arteta minta para pemain Arsenal hadapi tantangan di Anfield dengan penuh keyakinan

Dalam konferensi pers prapertandingan, Arteta meminta para pemainnya menghadapi laga ini dengan keyakinan penuh. “Ini sebuah kesempatan. Ketika saya datang ke sini, ada banyak tempat di mana kami belum pernah menang selama 20 tahun, 22 tahun, 18 tahun, dan kami berhasil mengubah semua itu. Jadi, pada Minggu, itulah kesempatan yang kami miliki,” ujar Arteta.

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“Sudah 14 tahun kami tidak menang di sana, jadi sekarang saatnya melakukannya.”

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“Datang ke sana dengan keyakinan penuh, itu yang utama, dan dalam beberapa tahun terakhir kami sudah sangat, sangat dekat... Kami harus datang ke sana dengan tujuan yang jelas. Membuat mereka kesulitan dan pulang membawa kemenangan,” tambahnya.

Arteta antusias menghadapi duel taktik dengan Iraola, teman masa kecilnya

Arteta mengungkapkan kebanggaannya bisa menghadapi Iraola, rekan senegara sekaligus mantan rekan setimnya semasa muda, dalam laga besar. “Ini sebuah kehormatan... Menghadapi seseorang yang pernah menjadi rekan setim Anda, yang bersama Anda melewati begitu banyak momen indah saat masih muda,” jelas Arteta.

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“Bisa saling berhadapan, berada di klub-klub besar di negara ini dan di Eropa, dalam pertandingan besar seperti ini, adalah sebuah berkah.”

Arteta mengatakan kedua tim sama-sama menerapkan pressing agresif. “Kedua tim sama-sama sangat agresif dalam melakukan pressing tinggi dan tidak memberi lawan waktu sedikit pun,” tambahnya.

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Menghentikan Isak dan mengatasi kekacauan di Anfield jadi kunci kemenangan

Saat ditanya cara meredam penyerang Liverpool Alexander Isak, Arteta memberikan arahan bertahan yang jelas: “Menjauhkannya sejauh mungkin dari gawang... terutama ketika mereka punya ruang untuk berlari.”

Pelatih Arsenal itu menekankan bahwa kemampuan keluar dari rangkaian pressing Liverpool yang intens akan menentukan keberhasilan meraih hasil positif.

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Arsenal berupaya menjaga kredibilitas mereka sebagai kandidat juara dalam laga besar pada Minggu ini.

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.