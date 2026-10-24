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Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Mikel Arteta berikan tantangan keras kepada Martin Zubimendi yang kembali saat persaingan di lini tengah Arsenal kian sengit

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Mikel Arteta mengirim pesan tegas kepada Martin Zubimendi dan para bintangnya yang kembali: reputasi saja tidak cukup untuk merebut kembali tempat di tim Arsenal yang tengah meraih kemenangan. Menjelang laga melawan Everton, Arteta menuntut komitmen penuh dari mereka yang ingin menggusur para pemain inti saat ini.

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Zubimendi harus bersaing untuk mendapat menit bermain

Arteta menyambut kembalinya Zubimendi dan Piero Hincapie ke sesi latihan penuh, tetapi ia segera mengingatkan skuadnya bahwa tempat di sebelas pemain inti harus diperjuangkan di lapangan latihan. Hincapie diperkirakan masuk skuad untuk pertandingan mendatang melawan Everton, sementara perhatian tertuju pada bagaimana Zubimendi kembali menyatu dengan lini tengah yang saat ini tampil sangat baik. Pemain internasional Spanyol itu bergelut dengan cedera sejak awal Oktober, dan Arteta berbicara terus terang soal jalan sang gelandang untuk kembali ke tim utama. Meski kualitasnya tidak diragukan, mantan pemain Real Sociedad itu tidak akan mendapat jalan pintas untuk merebut kembali tempatnya di lini tengah.

"Piero berlatih bersama kami dan dia tersedia untuk pertandingan besok. [Zubimendi] sempat mendapat beberapa [kesempatan], lalu dia mengalami cedera. Memang benar, ada satu pertandingan ketika dia hampir sepenuhnya siap untuk bermain beberapa menit. Mulai sekarang, dia harus membuktikan bahwa dia layak bermain. Namun, dia tampil luar biasa dalam peran apa pun yang harus dia jalani. Saya mengharapkan itu dari setiap pemain, dan saat ini dia layak mendapat lebih banyak menit bermain," kata sang manajer di situs resmi klub.

Ketajaman lini tengah menjaga persaingan tetap ketat

Salah satu alasan utama meningkatnya persaingan adalah ketajaman para pemain yang saat ini menjadi pilihan di lini tengah Arsenal. Mikel Merino, Declan Rice, Bruno Guimaraes, dan Martin Odegaard sama-sama mencetak gol belakangan ini, sehingga Arsenal tidak lagi hanya bergantung pada trio penyerangnya untuk menghasilkan gol. Arteta menganggap ketajaman dari lini tengah itu sebagai syarat mutlak bagi siapa pun yang ingin mendapat tempat dalam skema taktiknya sepanjang sisa musim.

"Itu berlaku untuk semua gelandang. Martin sudah mencetak beberapa gol, begitu pula Bruno dan Declan. Itulah yang kami butuhkan sesuai dengan posisi yang mereka mainkan pada hari pertandingan: mereka memiliki kebebasan itu dan, terutama, agresivitas untuk menerobos serta menyulitkan lawan," jelas Arteta.

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Dilema di lini pertahanan Arsenal

Persaingan memperebutkan tempat tidak terbatas pada lini tengah. Posisi bek kanan juga menjadi ajang persaingan menarik antara Jurrien Timber dan Ben White. Keduanya baru-baru ini mencapai tonggak penting: Timber mencatatkan penampilan ke-100 untuk klub, sementara White mendekati angka 200 pertandingan. Fleksibilitas taktis yang diberikan kedua bek itu memberi Arteta beragam pilihan sesuai dengan ancaman spesifik dari lawan, sehingga tak satu pun dari mereka bisa membiarkan level permainannya menurun.

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"Keduanya sama-sama berkontribusi, dan kami sangat beruntung memiliki mereka. Menurut saya, cara mereka mengawali musim ini benar-benar positif. Mereka memberi kami begitu banyak, dan angka-angka itu bagus bagi mereka," ujar Arteta.

Pelatih Arsenal menuntut mentalitas pantang kendur

Klub asal London utara itu menikmati awal musim yang luar biasa dengan meraih kemenangan dalam 11 dari 13 pertandingan pertamanya di semua kompetisi. Konsistensi tersebut menetapkan standar tinggi bagi para pemain yang kembali setelah menjalani perawatan cedera. Arteta menegaskan bahwa para pemainnya harus mempertahankan mentalitas pantang kendur, terlepas dari status masing-masing atau kontribusi mereka sebelumnya.

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"Kami memiliki pilihan yang sangat baik karena mereka memiliki mentalitas yang tepat. Saya sangat bangga dengan kekompakan dan tekad yang telah kami bangun di antara para pemain yang memulai pertandingan maupun yang menyelesaikannya," pungkas Arteta.

Mengawali karir di dunia jurnalistik pada tahun 2000 dengan liputan utama di bidang hukum dan kriminal, politik, serta sosial masyarakat. Namun di tengah pekerjaan itu, selalu berusaha meliput kegiatan olahraga, terutama pertandingan sepakbola, cabang olahraga yang saya gemari dan mainkan sejak kanak-kanak.

Pada 2002 bergabung ke Harian Terbit dengan fokus liputan olahraga umum, sampai akhirnya hijrah ke Goal pada 2009 yang membuat kecintaan kepada sepakbola tersalurkan. Saya lebih difokuskan meliput kegiatan sepakbola nasional, dan menangani koresponden.

Hadirnya sejumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dalam dua tahun terakhir membuat saya menaruh perhatian kepada mereka, terutama yang berkarir di luar negeri, memberikan penilaian terhadap kinerja pemain di klub masing-masing.

Bidang yang ditekuni:

  • Menganalisa dan meliput pertandingan Super League

  • Memberikan penilaian terhadap pemain abroad

  • Editorial dan artikel sepakbola nasional dan internaional

Momen tak terlupakan:

Meyaksikan pertandingan terakhir enam besar Persirakatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ketika PSMS Medan melawan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar pada 1986 saat masih kanak-kanak. Di samping merasa senang dengan atmosfer yang tercipta di stadion, ada perasaan takut juga, karena banyak benda yang dilempar dari atas.