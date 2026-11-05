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Ezri Konsa terpaksa ditarik keluar karena cedera lutut saat Arsenal menang 2-1 atas Slavia Prague di Liga Champions. Pemain yang direkrut pada musim panas itu selalu tampil untuk tim asuhan Mikel Arteta, sehingga kondisi lini pertahanan Arsenal menimbulkan kekhawatiran menjelang pertandingan-pertandingan mendatang di Liga Primer.

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Arsenal raih kemenangan susah payah di kompetisi Eropa

Arsenal meraih kemenangan 2-1 atas Slavia di Liga Champions pada Rabu malam. Namun, hasil positif itu sedikit tertutupi oleh cedera lutut yang dialami bek starter Konsa pada saat yang tidak tepat. Gol-gol Noni Madueke dan Viktor Gyokeres pada babak pertama sempat membawa tim tamu ke posisi unggul meyakinkan.

Meski mengawali laga dengan kuat, tim asuhan Arteta kesulitan mempertahankan kendali dan ritme permainan pada babak kedua. Slavia memanfaatkan penurunan performa itu dan terus menekan tim tamu. Mereka pantas mencetak gol balasan lewat Wiktor Nowak pada menit ke-90, membuat akhir laga berlangsung menegangkan.

Arteta sampaikan kabar terbaru soal cedera

Kekhawatiran terbesar Arsenal muncul ketika Konsa terpaksa meninggalkan lapangan pada babak kedua karena masalah lutut. Sang bek digantikan oleh Cristhian Mosquera untuk menuntaskan sisa pertandingan di kompetisi Eropa itu. Konsa merupakan sosok penting bagi Arsenal dan tampil dalam seluruh 14 pertandingan mereka sejak kepindahannya dari Aston Villa senilai £55 juta pada 21 Agustus. Seusai kemenangan tipis itu, Arteta membahas situasi tersebut dan menyoroti banyaknya menit bermain yang telah dijalani sang bek.

“Jelas dia banyak bermain, dia tampil dalam begitu banyak pertandingan selama beberapa pekan terakhir,” jelas Arteta kepada wartawan. “Dia mengalami beberapa masalah dan kami memutuskan untuk menariknya keluar.”

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Arteta perlu berhati-hati merombak lini belakang

Konsa dipilih menjadi starter bersama Gabriel Magalhaes di jantung pertahanan pada pertandingan keempat Arsenal di Liga Champions musim ini. Arteta sangat mengandalkan duet bek tersebut selama bulan-bulan awal musim.

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Arsenal sudah menangani sejumlah masalah kebugaran di lini pertahanan mereka, sehingga keluarnya Konsa menambah kekhawatiran. William Saliba akhirnya masuk daftar pemain cadangan untuk pertama kalinya musim ini setelah pulih dari cedera punggung jangka panjang.

Pemain timnas Prancis itu tetap berada di bangku cadangan pada Rabu malam. Dengan pendekatan hati-hati tersebut, Arteta tidak terburu-buru memainkannya kembali dalam pertandingan kompetitif.

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Ujian melawan Hull City menanti di Liga Primer

Tim medis Arsenal kini akan menilai tingkat keparahan cedera lutut Konsa menjelang pertandingan berikutnya yang berjarak dekat. Pemain yang direkrut pada musim panas itu sangat diragukan tampil dalam laga domestik mendatang.

Skuad Arteta akan segera kembali mengalihkan fokus ke Liga Primer saat bersiap menjamu Hull City pada Sabtu. Jika Konsa dipastikan absen dalam pertandingan akhir pekan itu, Arteta terpaksa melakukan perubahan yang tidak diinginkan di lini belakang. Mosquera atau Saliba yang telah kembali bisa dipilih menjadi starter untuk mendampingi Gabriel melawan Hull City.