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Mikel Arteta menyampaikan kabar melegakan soal cedera David Raya setelah kiper Arsenal itu mengalami masalah bahu yang menyakitkan saat menghadapi Newcastle. Meski akan absen dalam laga Liga Champions melawan Borussia Dortmund pada Selasa, ia tidak memerlukan operasi yang bisa membuatnya menepi selama berbulan-bulan.

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Arsenal terhindar dari kekhawatiran besar soal cedera

Arsenal mendapat kabar melegakan mengenai kondisi kiper utama mereka, Raya. Kiper asal Spanyol itu terpaksa ditarik keluar dengan rasa sakit yang terlihat jelas pada menit ke-70 saat Arsenal bermain imbang 2-2 melawan Newcastle di Liga Primer setelah bertabrakan dengan penyerang William Osula.

Kepa Arrizabalaga menggantikan pemain berusia 31 tahun itu di St James' Park, sehingga langsung muncul kekhawatiran bahwa kiper utama Arsenal tersebut akan absen lama. Namun, pemeriksaan medis berikutnya menghasilkan diagnosis yang jauh lebih positif bagi klub asal London utara itu.

Arteta pastikan operasi tidak diperlukan

Menjelang pertandingan Arsenal melawan Borussia Dortmund di Liga Champions, Arteta memastikan kipernya terhindar dari kemungkinan terburuk. Raya tidak mengikuti sesi latihan terbuka pada Senin dan tidak akan tampil melawan tim Jerman itu, tetapi prospek pemulihannya untuk jangka panjang tetap sangat menjanjikan.

"Sayangnya, ia belum fit untuk laga besok, tetapi tampaknya cederanya tidak terlalu serius," jelas Arteta kepada pers. "Kami perlu melakukan beberapa pemeriksaan lagi besok, tetapi hasilnya cukup menggembirakan mengingat rasa sakit yang ia tunjukkan sesaat setelah kejadian itu. Kami semua cukup khawatir, tetapi kondisinya tampaknya lebih baik daripada yang kami perkirakan."

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Kelegaan besar bagi Mikel Arteta

Ketersediaan Raya sangat penting bagi Arsenal dalam kiprah mereka di kompetisi domestik dan Eropa. Mantan pemain Brentford itu berperan penting dalam keberhasilan bersejarah Arsenal menjuarai Liga Primer musim lalu dan terus mempertahankan performa gemilangnya, dengan mencatatkan tujuh laga tanpa kebobolan dalam sepuluh pertandingan sebelum lawatan ke Tyneside. Kekhawatiran awal mengarah pada kemungkinan kerusakan saraf, tetapi Arteta mengakui cedera itu bisa saja membuat Raya harus menjalani perawatan selama berbulan-bulan.

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"Kami memperkirakan kondisinya jauh lebih buruk karena ia nyaris tidak mampu menahan rasa sakit yang dialaminya," tambah pelatih Arsenal itu. "Ia tidak perlu menjalani operasi, dan itulah kekhawatiran utama kami. Jadi, kita lihat saja nanti."

Kepa siap menggantikan Raya

Dengan Raya absen untuk laga mendatang melawan Dortmund, Kepa diperkirakan akan menggantikannya di bawah mistar gawang dalam pertandingan penting Arsenal di Liga Champions. Klub Inggris itu sangat berharap Raya bisa segera kembali tampil di kompetisi domestik, terutama karena daftar pemain cedera mereka terus bertambah.

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William Saliba baru saja kembali masuk skuad pertandingan setelah mengalami masalah punggung di Piala Dunia, sementara Martin Zubimendi masih harus absen hingga akhir Desember. Selain itu, pemain andalan Bukayo Saka masih membutuhkan sekitar empat pekan untuk pulih dari cedera paha yang dialaminya saat melawan Bayern Munich.