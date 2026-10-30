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Mikel Arteta menyampaikan kabar yang menjanjikan soal cedera Declan Rice dan Riccardo Calafiori menjelang lawatan krusial Arsenal ke markas Liverpool di Liga Primer Inggris. Namun, ia masih belum bisa memastikan kebugaran Noni Madueke setelah kekalahan mengejutkan Arsenal dari Fleetwood Town di Carabao Cup.

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Arsenal dapat kabar baik soal kebugaran dua pemain

Arsenal mendapat kabar baik terkait kebugaran dua pemain menjelang pertandingan Liga Primer Inggris melawan Liverpool. Manajer Arteta mengonfirmasi bahwa Calafiori dan Rice sama-sama kembali berlatih pada Jumat.

Keduanya absen saat Arsenal kalah dari Fleetwood Town di Piala Carabao pada pertengahan pekan setelah mengalami masalah ringan dalam kemenangan 2-0 atas Everton akhir pekan lalu. Potensi kembalinya mereka menjadi kabar yang sangat positif bagi klub menjelang lawatan berat ke Anfield.

Calafiori secara mengejutkan tidak masuk susunan pemain awal saat melawan Everton sebelum tampil sebentar menjelang akhir laga. Kedua pemain akan menjalani pemeriksaan terakhir pada Sabtu untuk memastikan apakah mereka bisa bermain.

Arteta menanti tes kebugaran terakhir

Meski Calafiori dan Rice tampaknya akan bermain pada Minggu, Arteta belum begitu yakin Madueke bisa tampil. Pemain sayap Inggris itu juga mengalami cedera ringan saat melawan Everton dan absen dalam pertandingan berikutnya pada pertengahan pekan. Arteta mengakui bahwa keputusan mengenai keterlibatan Madueke di Anfield baru akan diambil menjelang pertandingan.

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"Mereka semua berlatih hari ini," kata Arteta dalam konferensi pers prapertandingan ketika ditanya tentang para pemainnya yang sedang memulihkan diri. "Mereka akan berlatih besok dan jika semuanya baik-baik saja, mereka akan bisa bermain."

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Ketika ditanya secara khusus mengenai Madueke, manajer Arsenal itu menambahkan: "Kami belum tahu. Kami punya sesi latihan besok, kita lihat apakah dia bisa menyelesaikannya."

Arteta makin frustrasi atas skorsing Dowman

Selain menghadapi masalah cedera, Arsenal juga tidak akan diperkuat Max Dowman dalam lawatan ke Merseyside. Pemain itu diusir saat melawan Fleetwood Town, dan klub baru-baru ini mengetahui bahwa banding mereka atas kartu merah tersebut ditolak. Arteta menyatakan sangat frustrasi dengan keputusan untuk mempertahankan skorsing itu.

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"Sejujurnya, saya sangat kecewa, terutama mengingat tekel sembrono yang diterimanya," jelas sang manajer. "Reaksinya sangat kecil dibandingkan dengan tindakan tersebut.

"Keadaannya memang begitu. Kami sudah mengajukan semua argumen untuk memperkuat banding kami. Akibatnya bisa jauh lebih buruk dan kami sangat beruntung hari ini kakinya tidak patah."

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Arsenal bersiap untuk lawatan krusial ke Anfield

Di tengah kabar beragam mengenai sejumlah pemain kunci, Arsenal mungkin kembali diperkuat Christos Tzolis akhir pekan ini. Pemain sayap itu berlatih pada Jumat dan berpeluang tampil setelah absen dalam enam pertandingan akibat cedera hamstring. Namun, William Saliba dan Bukayo Saka masih belum bisa memperkuat tim karena sama-sama mengalami masalah yang membuat mereka harus menepi lebih lama. Absennya mereka menambah tekanan bagi para pemain lain untuk tampil baik.

Arsenal kini akan menuntaskan persiapan sebelum bertolak ke utara untuk menghadapi Liverpool pada Minggu. Arteta dan para pemainnya bertekad bangkit setelah tersingkir dari kompetisi piala pada pertengahan pekan dan meraih kemenangan penting di Liga Primer Inggris.