Mikel Arteta bantah klaim Declan Rice kelelahan usai Arsenal menang tipis atas Slavia Praha

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Mikel Arteta menepis kekhawatiran soal kondisi fisik Declan Rice setelah kemenangan tipis Arsenal atas Slavia Prague di Liga Champions. Gelandang itu tampak kelelahan pada babak kedua, memicu kekhawatiran bahwa Arsenal terlalu bergantung pada energinya di lini tengah.

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Arsenal raih kemenangan tipis di Eropa

Arsenal meraih kemenangan 2-1 atas Slavia Prague di Liga Champions pada Rabu malam, tetapi penampilan mereka pada babak kedua menimbulkan kekhawatiran. Gol-gol Noni Madueke dan Viktor Gyokeres pada babak pertama semula memberi tim asuhan Mikel Arteta keunggulan meyakinkan dalam pertandingan tersebut.

Namun, Arsenal kesulitan mempertahankan dominasinya selepas jeda. Slavia Prague memanfaatkan penurunan intensitas itu dan pantas memperkecil ketertinggalan melalui Wiktor Nowak pada menit ke-90.

Di tengah penurunan performa pada babak kedua, Rice menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang jelas. Pemain berusia 27 tahun itu bermain penuh selama 90 menit, sehingga muncul pertanyaan mengenai tingkat kebugarannya saat ini dan beban bermainnya.

Arteta bela keputusannya di lini tengah

Meski penurunan energinya terlihat, Arteta segera meredam kekhawatiran mengenai kondisi fisik Rice. Pelatih Arsenal itu membela keputusannya untuk mempertahankan pemain timnas Inggris tersebut di lapangan sepanjang pertandingan.

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“Pertandingan ini menuntutnya, dan dia mampu melakukannya,” jelas Arteta ketika ditanya soal penampilan Rice selama 90 menit. “Dia juga mendapat cukup istirahat saat melawan Fleetwood, jadi dia punya waktu sepekan yang sangat baik untuk memulihkan diri sebelum menghadapi Liverpool.

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“Ini pertandingan keduanya dalam sepekan, bukan yang kelima. Kami berharap para pemain kami mampu melakukan itu dan saya rasa dia menunjukkan beberapa momen yang sangat bagus sepanjang pertandingan.”

Carney ungkap kekhawatiran besar soal Arsenal

Tidak semua orang seoptimistis Arteta mengenai gelandang tersebut. Mantan gelandang Arsenal Women Karen Carney mengungkapkan kekhawatirannya soal ketergantungan tim yang terlalu besar pada Rice dalam kondisi benar-benar bugar untuk mengendalikan pertandingan.

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“Bagi saya, Declan Rice adalah gelandang terbaik di negeri ini, jauh di atas yang lain,” kata Carney kepada TNT Sports. “Ketika dia lelah dan kehabisan tenaga, mereka menjadi tim yang berbeda. Pada babak kedua dia tampak benar-benar kelelahan dan, bagi saya, saat itulah Arsenal menjadi tim yang berbeda dan sedikit kehilangan arah. Jadi, itu agak mengkhawatirkan bagi saya karena dia pemain top, tetapi ketika energinya habis, saya rasa permainan mereka sedikit berantakan.”

Fokus segera kembali ke Liga Primer

Arteta perlu mengelola kebugaran skuadnya dengan cermat seiring jadwal pertandingan yang terus menumpuk. Arsenal harus segera pulih setelah mengerahkan tenaga di Eropa dan kembali fokus pada ambisinya di kompetisi domestik.

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Tim itu akan kembali berlaga di Liga Primer pada Sabtu ini dengan menghadapi Hull City. Masih harus dilihat apakah Rice akan diberi kesempatan beristirahat atau kembali ditugaskan mengawal lini tengah.