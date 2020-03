Mikel Arteta: Terima Kasih, Saya Merasa Lebih Baik

Kabar cukup melegakan datang dari manajer , Mikel Arteta. Pelatih asal Spanyol itu mengaku sudah merasa lebih baik setelah dinyatakan positif terjangkit virus corona pada Kamis (12/3) waktu setempat.

Melalui akun Twitter-nya, Arteta sekaligus mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan kepadanya.

Thanks for your words and support.Feeling better already.We’re all facing a huge & unprecedented challenge.Everyone’s health is all that matters right now.Protect each other by following the guidelines & we’ll come through this together.Well done PL for making the right decisions pic.twitter.com/0rnwHmQWha