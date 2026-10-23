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Arsenal akan bermain tanpa winger andalan Bukayo Saka dalam laga Liga Primer Inggris mendatang melawan Everton setelah ia mengalami cedera paha. Manajer Mikel Arteta mengakui bahwa indikasi awal mengkhawatirkan. Saka dijadwalkan menjalani pemindaian MRI untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya secara menyeluruh.

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Cedera Saka jadi pukulan besar bagi Arsenal

Saka secara resmi dipastikan absen dari laga Liga Primer melawan Everton pada Sabtu. Pemain berusia 25 tahun itu mengalami cedera paha dan memerlukan pemeriksaan medis lebih lanjut sebelum waktu kepulangannya dapat ditentukan.

Pemain timnas Inggris itu mengalami cedera tersebut baru sepuluh menit setelah dimulainya laga Liga Champions melawan Bayern Munich yang berakhir imbang 2-2. Ia sempat berusaha melanjutkan pertandingan, tetapi akhirnya terpaksa meninggalkan lapangan akibat cedera itu.

Arteta akui ada tanda-tanda mengkhawatirkan terkait Saka

Tingkat keparahan cedera tersebut belum diketahui secara pasti, sehingga menimbulkan kekhawatiran besar bagi Arsenal. Arteta mengonfirmasi bahwa Saka sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kondisi cederanya secara menyeluruh.

“Dia akan menjalani MRI sore ini karena ada banyak cairan di area tersebut, jadi sulit untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Kami akan mengetahuinya besok,” kata Arteta dalam konferensi pers pada Jumat.

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“Kami membutuhkan beberapa pemindaian lagi dan pendapat para spesialis. Ketika seorang pemain kesulitan berjalan meninggalkan lapangan dan pergerakannya terbatas, itu bukan pertanda baik. Jadi, sekali lagi, mari sedikit bersabar agar kami bisa memberikan penilaian yang pasti, lalu memberi tahu Anda.”

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Pelatih Arsenal frustrasi dengan padatnya jadwal pertandingan

Waktu terjadinya cedera ini memperbesar kekhawatiran mengenai kesejahteraan pemain di level tertinggi. Menyusul cedera yang dialami pemain sayap andalannya, Arteta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyoroti besarnya beban fisik yang ditanggung skuad saat ini.

Pelatih Arsenal itu menyerukan agar badan-badan pengelola sepakbola memberikan perhatian lebih besar. Ia menegaskan bahwa tim-tim sedang dipaksa mencapai batas kemampuan fisik mereka.

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“Jika mereka bisa mendukung kami terkait besarnya beban yang kami berikan kepada para pemain ini, kami akan sangat menghargainya,” ujarnya. “Kami harus bermain tiga kali dalam waktu kurang dari enam hari, pertandingan-pertandingan itu sangat menguras tenaga, dan kami terus berjuang hingga menit terakhir.”

Jadwal berat menanti skuad Arsenal

Arsenal kini harus menjalani laga domestik terdekat tanpa salah satu penyerang paling berpengaruh mereka. Klub itu akan menantikan hasil MRI pada akhir pekan untuk mengetahui apakah sang pemain sayap harus absen dalam waktu lama.

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Fokus terdekat beralih ke upaya meraih tiga poin di kandang melawan Everton pada Sabtu ini. Arteta perlu mengatur ulang pilihan pemain di lini serang untuk mengatasi absennya Saka di sayap kanan.

Rangkaian pertandingan yang padat tidak akan mereda setelah laga liga tersebut. Arsenal kemudian dijadwalkan bertandang ke markas Fleetwood Town, klub divisi keempat, pada putaran keempat Piala Liga hari Selasa.