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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Mikel Arteta akui cedera Bukayo Saka “sama sekali tidak terlihat baik” setelah sang pemain sayap tertatih-tatih meninggalkan lapangan saat Arsenal bermain imbang 2-2 dengan Bayern Munich

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Manajer Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan kekhawatiran serius terhadap kondisi Bukayo Saka setelah winger Inggris itu mengalami cedera pada awal laga Liga Champions melawan Bayern Munich di Jerman, Rabu. Saka tertatih-tatih meninggalkan lapangan pada menit-menit awal sebelum Arsenal, sang juara Liga Primer Inggris, bangkit dan berjuang keras untuk meraih satu poin.

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Winger asal Inggris alami kemunduran dini

Arteta khawatir Saka harus menepi untuk sementara waktu setelah winger andalannya diduga mengalami cedera paha saat menghadapi juara Jerman. Penyerang Arsenal itu tiba-tiba kesakitan tanpa mendapat gangguan lawan ketika mencoba melepaskan umpan sederhana pada menit kesepuluh dan harus segera ditarik keluar. Satu poin yang diraih dengan susah payah di Allianz Arena pada Rabu pun tertutupi oleh kemungkinan kehilangan pemain kunci di tengah jadwal yang padat.

Kontribusi pemain pengganti mendahului kebangkitan tim Jerman

FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-ARSENALGetty Images

Masuk menggantikan Saka, Eberechi Eze memecah kebuntuan pada menit ke-25 berkat umpan tajam Martin Odegaard setelah VAR membatalkan keputusan offside awal. Namun, tim tamu hanya unggul selama 10 menit sebelum kapten Inggris Harry Kane mengirim umpan dari lini tengah yang membelah pertahanan untuk Alphonso Davies. Kane kemudian mengecoh kiper David Raya lewat tendangan penalti dari jarak 11 meter setelah tembakannya mengenai tangan Jurrien Timber di dalam kotak penalti.

Saat berbicara kepada TNT Sports, Arteta mengungkapkan kekhawatiran awal tim medis terkait Saka yang harus ditarik keluar: "Mereka [tim medis] agak khawatir. Pemain yang harus keluar karena rasa sakit yang sangat tajam tidak pernah menjadi kabar baik, tetapi kami harus menunggu dan melihat perkembangannya."

Intensitas tinggi berdampak pada kondisi fisik

Arsenal akhirnya menyelamatkan hasil imbang pada menit ke-82 ketika Declan Rice bertukar umpan dengan pemain pengganti Viktor Gyokeres, lalu melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang. Setelah itu, Manuel Neuer melakukan penyelamatan akrobatik untuk menggagalkan gol kemenangan Timber pada pengujung laga. Ini baru kali kedua dalam sejarah Piala Champions Eropa atau Liga Champions Arsenal mencetak gol lebih dulu, kemudian tertinggal, tetapi terhindar dari kekalahan. Kejadian sebelumnya adalah hasil imbang 2-2 melawan Bayern pada April 2024.

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Ketika ditanya dalam konferensi pers seusai pertandingan apakah jadwal laga yang padat turut menyebabkan cedera itu, Arteta menambahkan: "Melawan Lille, dia tidak menjadi starter. Lalu dia menjadi starter pada akhir pekan. Dan ini terjadi sangat awal dalam pertandingan ini.

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"Tingkat intensitas yang dituntut laga-laga ini sungguh luar biasa. Anda bisa melihat apa yang terjadi dalam pertandingan PSG-Barcelona [pada Selasa]. Ini duel satu lawan satu selama 96 menit. Di setiap aksi. Tidak ada kesempatan untuk bernapas.

"Kekuatan, kualitas, konsentrasi, dan level yang dibutuhkan sungguh luar biasa karena ini level tertinggi. Hal-hal seperti ini sayangnya bisa terjadi. Kondisinya sama sekali tidak terlihat baik, tetapi kami harus menunggu dan melihat perkembangannya."

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Pemeriksaan medis akan menentukan lama pemulihan

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Saka kini akan menjalani pemeriksaan lanjutan setibanya kembali di London utara untuk mengetahui tingkat keparahan cedera pahanya dan berapa lama ia akan absen. Kehilangan pemain sepenting dirinya akan menjadi pukulan besar bagi Arteta saat mempersiapkan skuadnya untuk pertandingan Liga Primer Inggris akhir pekan ini. Karena itu, Eze dan Gyokeres akan diandalkan untuk meningkatkan kontribusi di lini serang.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.