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Manajer Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan kekhawatiran serius terhadap kondisi Bukayo Saka setelah winger Inggris itu mengalami cedera pada awal laga Liga Champions melawan Bayern Munich di Jerman, Rabu. Saka tertatih-tatih meninggalkan lapangan pada menit-menit awal sebelum Arsenal, sang juara Liga Primer Inggris, bangkit dan berjuang keras untuk meraih satu poin.

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Winger asal Inggris alami kemunduran dini

Arteta khawatir Saka harus menepi untuk sementara waktu setelah winger andalannya diduga mengalami cedera paha saat menghadapi juara Jerman. Penyerang Arsenal itu tiba-tiba kesakitan tanpa mendapat gangguan lawan ketika mencoba melepaskan umpan sederhana pada menit kesepuluh dan harus segera ditarik keluar. Satu poin yang diraih dengan susah payah di Allianz Arena pada Rabu pun tertutupi oleh kemungkinan kehilangan pemain kunci di tengah jadwal yang padat.

Kontribusi pemain pengganti mendahului kebangkitan tim Jerman

Getty Images

Masuk menggantikan Saka, Eberechi Eze memecah kebuntuan pada menit ke-25 berkat umpan tajam Martin Odegaard setelah VAR membatalkan keputusan offside awal. Namun, tim tamu hanya unggul selama 10 menit sebelum kapten Inggris Harry Kane mengirim umpan dari lini tengah yang membelah pertahanan untuk Alphonso Davies. Kane kemudian mengecoh kiper David Raya lewat tendangan penalti dari jarak 11 meter setelah tembakannya mengenai tangan Jurrien Timber di dalam kotak penalti.

Saat berbicara kepada TNT Sports, Arteta mengungkapkan kekhawatiran awal tim medis terkait Saka yang harus ditarik keluar: "Mereka [tim medis] agak khawatir. Pemain yang harus keluar karena rasa sakit yang sangat tajam tidak pernah menjadi kabar baik, tetapi kami harus menunggu dan melihat perkembangannya."

Intensitas tinggi berdampak pada kondisi fisik

Arsenal akhirnya menyelamatkan hasil imbang pada menit ke-82 ketika Declan Rice bertukar umpan dengan pemain pengganti Viktor Gyokeres, lalu melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang. Setelah itu, Manuel Neuer melakukan penyelamatan akrobatik untuk menggagalkan gol kemenangan Timber pada pengujung laga. Ini baru kali kedua dalam sejarah Piala Champions Eropa atau Liga Champions Arsenal mencetak gol lebih dulu, kemudian tertinggal, tetapi terhindar dari kekalahan. Kejadian sebelumnya adalah hasil imbang 2-2 melawan Bayern pada April 2024.

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Ketika ditanya dalam konferensi pers seusai pertandingan apakah jadwal laga yang padat turut menyebabkan cedera itu, Arteta menambahkan: "Melawan Lille, dia tidak menjadi starter. Lalu dia menjadi starter pada akhir pekan. Dan ini terjadi sangat awal dalam pertandingan ini.

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"Tingkat intensitas yang dituntut laga-laga ini sungguh luar biasa. Anda bisa melihat apa yang terjadi dalam pertandingan PSG-Barcelona [pada Selasa]. Ini duel satu lawan satu selama 96 menit. Di setiap aksi. Tidak ada kesempatan untuk bernapas.

"Kekuatan, kualitas, konsentrasi, dan level yang dibutuhkan sungguh luar biasa karena ini level tertinggi. Hal-hal seperti ini sayangnya bisa terjadi. Kondisinya sama sekali tidak terlihat baik, tetapi kami harus menunggu dan melihat perkembangannya."

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Pemeriksaan medis akan menentukan lama pemulihan

IMAGO

Saka kini akan menjalani pemeriksaan lanjutan setibanya kembali di London utara untuk mengetahui tingkat keparahan cedera pahanya dan berapa lama ia akan absen. Kehilangan pemain sepenting dirinya akan menjadi pukulan besar bagi Arteta saat mempersiapkan skuadnya untuk pertandingan Liga Primer Inggris akhir pekan ini. Karena itu, Eze dan Gyokeres akan diandalkan untuk meningkatkan kontribusi di lini serang.