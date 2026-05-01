Mike Verweij menyebut calon pelatih baru Ajax: 'Mereka sudah berbicara dengannya'

Ajax telah melakukan pembicaraan dengan Andoni Iraola untuk posisi pelatih mulai musim depan. Hal ini dilaporkan oleh Mike Verweij dalam podcast Kick-off milik De Telegraaf. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu akan habis masa kontraknya bersama AFC Bournemouth pada musim panas mendatang.

Óscar García, yang saat ini menjabat sebagai pelatih sementara Ajax, diperkirakan akan digantikan oleh pelatih lain setelah musim ini berakhir. Siapa yang akan menggantikannya, belum diketahui.

Sebulan lalu, pelatih Girona, Míchel, sudah disebut-sebut sebagai calon pelatih baru Ajax. “Saya tidak tahu apakah dia akan menjadi pelatih baru,” kata Verweij mengenai hal itu. “Kami sudah berbicara dengan beberapa pelatih, tapi dia pasti salah satu kandidatnya. Kami juga sudah berbicara dengan sejumlah pelatih asal Spanyol.”

Selain Míchel, jurnalis tersebut juga mengungkapkan bahwa Iraola telah dibicarakan. “Dia memang pernah menjadi salah satu kandidat. Hanya saja, di Spanyol ada yang menyarankan bahwa dia sudah akan menjadi pelatih baru. Kami telah mengatakan bahwa itu omong kosong. Namun, dia memang salah satu pelatih yang telah dibicarakan dan pasti masuk dalam pertimbangan. Apakah dia masih dalam pertimbangan, saya tidak tahu.”

Beberapa minggu lalu diketahui bahwa Iraola akan hengkang dari Bournemouth setelah musim ini. Manajer tersebut mulai bertugas di Vitality Stadium pada pertengahan 2023 dan telah mengubah Bournemouth menjadi tim papan tengah yang stabil.

Dalam 123 pertandingan sejauh ini, Iraola dan timnya meraih rata-rata 1,41 poin. Saat ini, Bournemouth berada di peringkat ketujuh di Premier League.

Pelatih asal Spanyol ini sebelumnya pernah bekerja di Rayo Vallecano, Mirandés, dan AEK Larnaca. Belakangan ini, ia juga disebut-sebut oleh berbagai media Inggris sebagai calon manajer baru Newcastle United dan Chelsea.