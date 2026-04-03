Mike Verweij memperkirakan Ajax akan merekrut sejumlah pemain pinjaman dari FC Barcelona pada musim panas mendatang. Hal itu diungkapkan oleh pengamat klub tersebut dalam podcast Kick-Off milik De Telegraaf. Tentu saja hal ini berkaitan dengan direktur teknis Jordi Cruijff, yang memiliki hubungan sangat erat dengan klub raksasa Catalan tersebut.

“Jordi Cruijff benar-benar memiliki jaringan yang sangat luas,” kata Verweij memulai ceritanya. “Jika Anda juga hadir di pemutaran perdana dokumenter tentang Johan Cruijff: di sana juga ada Joan Laporta (presiden FC Barcelona, red.) yang berkeliaran. Jadi, ada hubungan dengan FC Barcelona.”

Verweij pun menduga bahwa Cruijff akan menghubungi mantan klubnya dalam beberapa bulan ke depan. “Anda bisa bertaruh bahwa akan ada satu, dua, mungkin bahkan tiga pemain pinjaman dari FC Barcelona yang datang.”

“Jordi punya kontak-kontak itu, dan itulah keuntungan memiliki nama besar di posisi direktur teknis. Banyak pintu akan terbuka.” Dalam podcast tersebut, secara implisit segera disinggung tentang talenta-talenta Barça sebelumnya yang bergabung dengan Ajax, seperti misalnya Bojan Krkic.

“Mereka bukan pemain bintang,” kata rekan jurnalis Steven Kooijman. “Tidak, tapi kalau kamu lihat Barça B sekarang,” balas Verweij. “Minggu ini Shane Kluivert memperpanjang kontraknya selama dua tahun.”

“Hal itu belum akan terjadi sekarang, karena dia akan berusaha mendapatkan kesempatan di Barcelona 1 terlebih dahulu. Namun, jika dia tidak mendapat kesempatan bermain tahun ini, maka Ajax adalah langkah yang cukup logis. Kamu sudah melihat bagaimana hal itu bisa berhasil dengan Xavi Simons di PSV.”

“Saya pernah melihat Shane di timnas Belanda U-19, dia benar-benar pemain yang sangat bagus,” jawab Verweij saat ditanya seberapa bagus Kluivert junior. “Saya memperkirakan dia bisa mendapatkan menit bermain pertamanya di tim utama Barcelona tahun depan.”