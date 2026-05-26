Mike Verweij memiliki kabar terbaru mengenai target Ajax, Viktor Tsygankov: 'Jordi Cruijff akan...'

Viktor Tsygankov tampaknya tidak akan bergabung dengan Ajax. Pemain asal Ukraina itu sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Amsterdam, namun menurut Mike Verweij dari De Telegraaf, ia ‘terlalu mahal’.

Kemungkinan besar Tsygankov akan hengkang dari Girona musim panas ini. Kontrak pemain sayap kanan berusia 28 tahun ini hanya tersisa satu tahun lagi dan tampaknya ia tidak akan bermain di LaLiga2.

Setelah sebelumnya bek Girona Daley Blind dan pelatih Míchel dikaitkan dengan Ajax, jurnalis Ivan Quirós mengumumkan pada hari Senin bahwa Tsygankov juga masuk dalam daftar.

Menurut Verweij, transfer tersebut kemungkinan besar tidak akan terjadi. Ia menganggap rumor tersebut sebagai dongeng belaka.

“Meskipun Girona telah terdegradasi, dia terlalu mahal. Saya pikir dia akan mencari keuntungan di tempat lain. Jordi Cruijff juga tidak akan fokus pada posisi sayap kanan,” kata Verweij dalam podcast Kick-offDe Telegraaf.

Tsygankov mencetak 7 gol dan 5 assist dalam 34 pertandingan resmi musim ini.

Jurnalis yang biasanya memiliki informasi terpercaya, Serhiy Tyshchenko, mengonfirmasi berita dari Quirós, tetapi pada saat yang sama menulis bahwa pemain yang telah 65 kali membela tim nasional itu juga bisa pindah ke Major League Soccer atau Süper Lig.