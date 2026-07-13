Mike Verweij berpendapat bahwa Ajax sebaiknya melupakan pemain yang diinginkan itu: 'Dia bukanlah pilihan yang realistis'

Mike Verweij menilai peluang Ajax benar-benar merekrut Azzedine Ounahi sangat kecil. Hal itu ia sampaikan pada Senin dalam podcast Kick-off milik De Telegraaf.

Akhir pekan lalu, pakar bursa transfer Fabrizio Romano melaporkan melalui X bahwa Ajax sedang menjajaki kemungkinan kedatangan gelandang berusia 26 tahun tersebut. Ounahi, yang mewakili Maroko di Piala Dunia, terikat kontrak dengan Girona hingga pertengahan 2030.

Ia memiliki klausul pelepasan sebesar 25 juta euro. Ajax dikabarkan akan berusaha menawar harga tersebut agar lebih rendah dalam negosiasi. Pelatih Míchel sangat mengagumi pemain yang pernah berada di bawah asuhannya hingga musim lalu.

Namun, menurut Verweij, kedatangan Ounahi ke Ajax ‘bukanlah opsi yang realistis’. “Memang dia adalah pemain yang sangat mereka minati. Dan jika Girona benar-benar menurunkan harganya...”, kata sang jurnalis.

“Tapi pemain itu memiliki batas harga transfer sebesar 25 juta euro. Pemain itu tampil sangat baik di Piala Dunia sebelumnya dan yang ini, tetapi di antara keduanya sebenarnya tidak terlalu menonjol. Jadi, saya akan sangat terkejut jika mereka bersedia mengeluarkan uang sebanyak itu untuknya.”

Transfermarkt saat ini memperkirakan nilai Ounahi sebesar sepuluh juta euro. Namun, diperkirakan Ajax harus membayar jumlah yang lebih tinggi untuk gelandang asal Maroko tersebut.

Pemain yang telah 55 kali membela tim nasional Maroko ini terdegradasi bersama Girona dari LaLiga musim lalu. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa sangat mungkin ia akan hengkang dari klub Spanyol tersebut pada musim panas ini.