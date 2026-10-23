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FBL-ITA-SERIE A-MILAN-LECCEGetty Images
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Mike Maignan menyampaikan permintaan maaf tulus kepada suporter AC Milan setelah mendapat kartu merah saat melawan Bournemouth

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Kiper AC Milan Mike Maignan angkat bicara mengenai insiden kontroversial yang membuatnya diusir dari lapangan saat lawatan AC Milan ke Bournemouth di Eropa baru-baru ini. Pemain timnas Prancis itu mengaku sangat menyesali kartu merah tersebut dan menyadari bahwa tindakannya tidak mencerminkan standar yang ia tetapkan bagi dirinya sebagai seorang pemimpin.

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Maignan ungkap penyesalan atas kartu merahnya

Pagi setelah malam yang mengecewakan di ajang Eropa di pesisir Inggris menjadi momen refleksi bagi kiper utama Milan. Maignan menjadi sorotan setelah diusir dari lapangan pada menit ke-27 pertandingan melawan Bournemouth. Sang kiper diganjar kartu merah langsung setelah terlibat insiden fisik dengan menempatkan tangannya di wajah pemain lawan. Keputusan itu memaksa raksasa Italia tersebut menjalani sebagian besar pertandingan hanya dengan sepuluh pemain.

Setelah malam yang sulit bagi skuadnya, kiper berusia 31 tahun itu menggunakan media sosial untuk menjelaskan tindakannya dan meminta maaf kepada para pendukung setia Milan. "Tindakan saya tidak disengaja. Seperti semua penjaga gawang dalam setiap pertandingan, saya ingin menciptakan ruang di kotak penalti saya. Sayangnya, saya memberi contoh buruk, terutama bagi penonton muda yang menyaksikan kami," tulis Maignan di akun media sosial resminya, seperti dikutip oleh La Gazzetta dello Sport.

Sang kapten membela karakter dirinya

AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Selain meminta maaf atas pelanggaran tersebut, Maignan juga ingin membela reputasinya di klub. Mantan pemain Lille itu telah menjadi sosok pemimpin penting bagi Milan sejak tiba di San Siro. Ia menegaskan bahwa hubungannya dengan staf pelatih dan rekan-rekan setimnya tetap kuat meski kekeliruan sesaatnya berakibat mahal bagi mereka saat menghadapi lawan dari Inggris itu.

"Klub, staf, dan rekan-rekan setim saya tahu orang dan kapten seperti apa saya. Mereka tahu niat saya, dan saya tidak ingin meninggalkan mereka. Soal yang lainnya, kami sudah terbiasa dengan penafsiran dari orang-orang tertentu dan media tertentu," tambah sang kiper.

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Maignan yang marah bergegas menuju bus tim

Suasana setelah peluit akhir dilaporkan dingin, sementara Maignan tampak terguncang oleh kejadian malam itu. Sang kiper begitu frustrasi dengan keputusan tersebut dan penampilan tim sehingga ia termasuk yang pertama meninggalkan fasilitas stadion. Kepergiannya yang cepat menunjukkan betapa berat kekalahan itu secara emosional bagi salah satu sosok senior paling berpengaruh di skuad.

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Setelah menerima kartu merah, sang kiper segera meninggalkan ruang ganti untuk menunggu rekan-rekan setimnya di bus tim, menandakan kekecewaannya yang mendalam. Tindakan seperti itu kerap menunjukkan seorang pemain sedang kesulitan menerima kesalahan yang menjadi sorotan atau keputusan yang dianggap tidak adil.

Amorim hadapi dilema dalam memilih lini serang

AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images

Meski perhatian masih tertuju pada masalah disiplin Maignan, Milan juga menghadapi persoalan kebugaran yang cukup besar menjelang pertandingan Serie A berikutnya. Skuad sedang bersiap bertandang ke Udine, tempat Ruben Amorim harus mencari solusi bagi lini serang yang tampak tumpul dalam kekalahan di ajang Eropa tersebut. Susunan taktik untuk akhir pekan bisa sangat berbeda, bergantung pada ketersediaan pemain-pemain kunci yang absen dalam lawatan ke Inggris.

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Salah satu kabar positif bagi Milan adalah kemungkinan kembalinya Goncalo Ramos, yang telah kembali mengikuti latihan penuh setelah sempat muncul kekhawatiran soal kondisi betisnya. Penyerang asal Portugal itu tampil apik belakangan ini, dengan mencetak gol saat menghadapi Salzburg maupun Atalanta. Kehadirannya akan mengurangi tekanan terhadap Francesco Camarda yang masih muda, yang belakangan kesulitan memberi dampak ketika mendapat kesempatan bermain bersama tim utama.

Mengawali karir di dunia jurnalistik pada tahun 2000 dengan liputan utama di bidang hukum dan kriminal, politik, serta sosial masyarakat. Namun di tengah pekerjaan itu, selalu berusaha meliput kegiatan olahraga, terutama pertandingan sepakbola, cabang olahraga yang saya gemari dan mainkan sejak kanak-kanak.

Pada 2002 bergabung ke Harian Terbit dengan fokus liputan olahraga umum, sampai akhirnya hijrah ke Goal pada 2009 yang membuat kecintaan kepada sepakbola tersalurkan. Saya lebih difokuskan meliput kegiatan sepakbola nasional, dan menangani koresponden.

Hadirnya sejumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dalam dua tahun terakhir membuat saya menaruh perhatian kepada mereka, terutama yang berkarir di luar negeri, memberikan penilaian terhadap kinerja pemain di klub masing-masing.

Bidang yang ditekuni:

  • Menganalisa dan meliput pertandingan Super League

  • Memberikan penilaian terhadap pemain abroad

  • Editorial dan artikel sepakbola nasional dan internaional

Momen tak terlupakan:

Meyaksikan pertandingan terakhir enam besar Persirakatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ketika PSMS Medan melawan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar pada 1986 saat masih kanak-kanak. Di samping merasa senang dengan atmosfer yang tercipta di stadion, ada perasaan takut juga, karena banyak benda yang dilempar dari atas.