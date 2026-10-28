Mika Godts tiba-tiba mendapat kabar tidak menyenangkan di PSG

Paris Saint-Germain tertarik kepada Ibrahim Maza, demikian dilaporkan Sky Sports. Klub itu menganggapnya sebagai pengganti ideal bagi Kvicha Kvaratskhelia yang cedera. Artinya, Mika Godts akan mendapat pesaing baru.

Kvaratskhelia mengalami cedera lutut dua pekan lalu. Pemain asal Georgia itu telah menjalani operasi pada ligamen silang lututnya dan mulai menjalani pemulihan. Ia tidak akan bermain lagi musim ini.

Godts, yang didatangkan dari Ajax seharga 45 juta euro pada musim panas lalu, tampaknya naik satu tingkat dalam hierarki pilihan pemain. Namun, PSG kini ingin mendatangkan pengganti Kvaradonna.

Klub itu mengincar Maza. Penyerang berusia 20 tahun tersebut sudah mencatatkan 24 penampilan bersama tim nasional Aljazair. Namun, klubnya, Bayer Leverkusen, sama sekali tidak ingin menjualnya.

Maza masih terikat kontrak di Leverkusen hingga pertengahan 2030, dan klub itu berniat memperbarui serta memperpanjang kontraknya. Leverkusen menganggapnya sebagai pemain krusial untuk masa depan.

Meski Maza terutama bermain sebagai pemain nomor sepuluh, PSG juga melihatnya sebagai opsi di lini depan, demikian dilaporkan Sky. Dalam 54 pertandingan bersama Leverkusen, ia sejauh ini mencetak delapan gol dan memberikan sepuluh assist.