Mika Godts sudah dicoret habis-habisan sebagai pemain flop di Ligue 1: "Sejauh ini belum terlihat apa-apa darinya"

Setelah lima pekan, Mika Godts dicap sebagai transfer gagal oleh L'Équipe. Mantan pemain Ajax itu pindah ke Paris Saint-Germain pada musim panas lalu, tetapi sejauh ini belum mampu meyakinkan.

Surat kabar olahraga ternama itu telah membuat evaluasi bursa transfer musim panas untuk kedelapan belas tim Ligue 1. Demikian pula untuk PSG, di mana Ferran Torres dinobatkan sebagai pembelian terbaik.

Tentang penyerang Belgia itu, surat kabar olahraga tersebut berbicara dengan nada yang kurang positif. "Selain Lucas Digne, yang nyaris tidak bermain, Godts adalah kekecewaan terbesar. Untuk dirinya, termasuk bonus, dibayarkan 55 juta euro."

"Luis Enrique juga sangat jarang memakainya. Pemain Belgia itu pasti akan menambah sesuatu dengan ancaman dan kualitasnya dalam situasi satu lawan satu, tetapi dia masih harus merebut tempatnya. Dan sampai saat ini kami belum melihat apa pun dari itu", tulis surat kabar tersebut.

Dalam lima penampilan sebagai pemain pengganti, Godts hanya mencatatkan 118 menit di kompetisi Prancis. Di sana ia memang berhasil menyumbang satu assist. Saat melawan LOSC Lille (2-2), tempat mantan pemain Feyenoord Ayase Ueda bermain, ia memberikan assist untuk Vitinha pada menit ke-91.

Mathieu Faure dari majalah sepak bola Prancis SoFoot memberi nuansa berbeda terhadap kritik kepada Godts dan menunjukkan bahwa standar bagi para pendatang baru di PSG langsung tinggi. "Memang tidak mudah untuk begitu saja masuk ke dalam tim di salah satu klub terbaik di dunia."

"Talenta seperti Myron Boadu dan Calvin Stengs, yang dalam beberapa tahun terakhir juga datang dari Belanda ke Prancis, tidak meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Karena itu, muncul perasaan bahwa Eredivisie dibandingkan dengan Ligue 1 lebih merupakan kompetisi kelas dua", kata Faure kepada Het Nieuwsblad.